Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив

15:19 15.04.2026 Ср
По его словам, Китай этому очень рад
aimg Татьяна Степанова
Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив и Китай якобы этому очень рад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в собственной соцсети Truth Social.

"Китай очень рад, что я навсегда открываю Ормузский пролив. Я делаю это также ради них - и ради всего мира", - написал Трамп.

По словам американского президента, Китай согласился не поставлять оружие Ирану.

"Президент Си Цзиньпин крепко меня обнимет, когда я туда приеду. Мы делаем разумное и очень плодотворное сотрудничество. Разве это не лучше, чем воевать? Но помните: если придется, мы очень хорошо воюем, гораздо лучше любого другого", - добавил он.

Блокада США Ормузского пролива

Напомним, блокада Ормузского пролива Соединенными Штатами была введена в понедельник, 13 апреля, по приказу президента Дональда Трампа после срыва переговоров о мире между Вашингтоном и Тегераном.

Трамп пригрозил, что нарушители, которые приблизятся к блокаде, будут ликвидированы. Американский президент также тогда похвастался, что военно-морские силы Ирана "лежат на дне моря", а 158 кораблей Тегерана полностью уничтожены.

Как известно, кроме судов, следующих в Иран или из него, Штаты также блокируют корабли, которые платят Тегерану за проход через Ормузский пролив.

При этом союзники США отказались помогать Трампу в блокировании пролива.

Однако китайский танкер Rich Starry, находящийся под санкциями США, 14 апреля прошел через Ормузский пролив. Танкер преодолел водный путь, несмотря на блокаду, установленную военными США.

Также РБК-Украина писало, что блокада судов в Ормузском проливе Соединенными Штатами влечет за собой риски. Американские военные корабли в узком проливе могут стать мишенью для ракет и дронов с очень коротким временем на реакцию.

Кроме того, затягивание конфликта усиливает внутреннее давление на Трампа - цены на бензин могут оставаться высокими, что является политической проблемой для республиканцев перед промежуточными выборами.

Новости
Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
Аналитика
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта