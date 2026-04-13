Удары по Ирану неизбежны? Трамп очертил, что "легко поразить"

02:12 13.04.2026 Пн
3 мин
Трамп рассматривает три сценария давления на Иран. Почему переговоры Вэнса не дали результата?
aimg Екатерина Коваль
Удары по Ирану неизбежны? Трамп очертил, что "легко поразить" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп и его советники рассматривают возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к морской блокаде Ормузского пролива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Читайте также: Британия не будет участвовать в американской блокаде Ормузского пролива, - Sky News

Почему переговоры провалились

Переговоры в Пакистане, которые возглавлял вице-президент Джей Ди Вэнс, завершились безрезультатно из-за отказа Ирана отказаться от своей ядерной программы.

Трамп назвал предотвращение получения Ираном ядерного оружия ключевой причиной развязывания войны. Иранская делегация, в свою очередь, назвала переговоры в Исламабаде "началом процесса".

Какие варианты рассматривает Трамп

По данным WSJ, президент США рассматривает несколько вариантов:

  • ограниченные военные удары - точечные атаки на иранскую инфраструктуру.

  • полномасштабная бомбардировка - менее вероятный вариант из-за риска дестабилизации региона и нежелания Трампа втягиваться в затяжной конфликт.

  • временная блокада с последующим перекладыванием ответственности за долгосрочное патрулирование пролива на союзников.

"Мне не хотелось бы этого делать, но это их вода, их водоопреснительные установки, их электростанции, которые очень легко поразить", - заявил сам Трамп в воскресенье в эфире Fox News.

Красные линии США

Администрация Трампа определила ключевые требования к Ирану для дальнейших переговоров:

  • полное открытие Ормузского пролива без каких-либо сборов за проход;

  • прекращение обогащения урана и демонтаж обогатительных мощностей;

  • передача всего высокообогащенного урана;

  • принятие более широкой рамки безопасности с участием региональных союзников США;

  • прекращение финансирования прокси-сил, в частности "Хезболлы" и хуситов.

Блокада как инструмент давления

Некоторые аналитики считают блокаду лучшим (или наименее плохим) вариантом. По их оценкам, около половины доходов иранского правительства поступает от нефти и газа, поэтому успешная блокада может задушить экономику страны.

"Мы видели, как эта стратегия блокады сработала в Венесуэле. У Трампа есть возможность повторить ее здесь. Это способ реально усилить давление на режим", - отметил бывший чиновник Пентагона Мэтью Криниг.

Риски блокады

В то же время блокада несет серьезные риски. Иран не поддался экономическому давлению десятилетиями, включая изнурительные санкции, и остается непоколебимым после недель интенсивных бомбардировок.

Американские военные корабли в узком проливе могут стать мишенью для ракет и дронов с очень коротким временем на реакцию.

Кроме того, затягивание конфликта усиливает внутреннее давление на Трампа - цены на бензин могут оставаться высокими, что является политической проблемой для республиканцев перед промежуточными выборами.

После провала переговоров в Пакистане Дональд Трамп остается уверенным, что Иран все равно вернется за стол переговоров. По его словам, "у них нет карт, они выполнят условия".

В то же время американский президент пригрозил Китаю и другим странам пошлинами, если они будут передавать оружие Ирану.

Тем временем союзники США дистанцируются от эскалации. Великобритания заявила, что не будет участвовать в американской блокаде Ормузского пролива, ссылаясь на собственные цели и нежелание поддерживать такой шаг.

Мадяр уверенно лидирует: опубликованы первые результаты выборов в Венгрии
Мадяр уверенно лидирует: опубликованы первые результаты выборов в Венгрии
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
Ульяна Безпалько, Милан Лелич 100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой