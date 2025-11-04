Вооруженные силы Бельгии получили приказ сбивать подозрительные дроны, но есть нюанс

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Nieuwsblad .

Решение было принято после того, как в последние дни дроны были замечены над несколькими военными базами Бельгии.

Но главное условие заключается в том, что дроны можно сбивать только безопасно, то есть "без сопутствующих убытков".

Военный руководитель сказал, что сбить дрон - непростая задача, ведь они летают ночью, небольшие и очень маневренные. И часто исчезают бесследно, когда прибывает полиция или армия.

Кроме того, отмечает издание, ресурсы для борьбы с такими дронами в бельгийских вооруженных силах ограничены.

По словам Вансины, сейчас ускоряется программа по улучшению защиты Бельгии от дронов.

По данным СМИ, производителя оружия FN Herstal попросили как можно скорее предоставить министерству обороны специальные противодронные ружья - мощное огнестрельное оружие, которое может сильно повредить дроны облаком мелких снарядов, сделав их неуправляемыми.

Однако здесь есть риск, поскольку подбитый дрон может повредить другую военную технику, если он упадет на землю.

Поэтому начальник Генштаба армии и подчеркнул, что солдаты должны помнить о потенциальных побочных убытках во время сбивания дрона.