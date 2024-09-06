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Британия поможет усилить ПВО Украины

Пятница 06 сентября 2024 03:22
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Британия поможет усилить ПВО Украины Фото: министр обороны Великобритании Джон Хили (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Великобритания предоставит Украине многоцелевые ракеты для защиты от беспилотников и ракетных ударов Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Украина получит 650 легких многоцелевых ракет на сумму 162 млн фунтов стерлингов (213,13 млн долларов), которые помогут защитить страну от российских ударных дронов и бомбардировок.

О новой поставке ракет было объявлено во время участия министра обороны Великобритании Джона Хили на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

"Это новое обязательство даст важный толчок противовоздушной обороне Украины", - сказал Хили.

Произведенные компанией Thales Group ракеты имеют дальность действия более 6 километров и могут запускаться с различных платформ на суше, море и в воздухе.

Первая анонсированная партия ракет, должна прибыть до конца текущего года.

Заседание в формате "Рамштайн"

В начале полномасштабного вторжения РФ, около 50 стран Запада под руководством США создали Контактную группу по вопросам обороны Украины. Первое заседание состоялось на авиабазе "Рамштайн" в Германии и дальнейшие встречи получили такое название.

Следующее заседание Контактной группы состоится 6 сентября.

Встречу посетит президент Владимир Зеленский, что сделает ее более политической.

В частности, глава государства планирует встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Также накануне заседания "Рамштайн", Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Масштабные обстрелы Украины

В последние недели Россия существенно усилила ракетные и дроновые атаки против Украины.

Последний масштабный обстрел произошел в ночь на 4 сентября. Утром во Львове прогремел ряд мощных взрывов - город атаковали крылатыми и баллистическими ракетами. В результате атаки погибли семь человек, среди которых есть дети, ранения получили 47 человек.

В ночь на 3 сентября российский агрессор ударил двумя баллистическими ракетами по зданию Института связи в Полтаве. В результате атаки погибли более 50, получили ранения свыше 300 человек.

26 августа Россия нанесла самую масштабную атаку за весь период полномасштабной войны. Агрессор выпустил более сотни ракет и дронов по Украине. Пострадало много объектов энергетической инфраструктуры.

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