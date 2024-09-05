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Зеленский завтра встретится с Шольцем в Германии

Берлин, Четверг 05 сентября 2024 21:38
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Зеленский завтра встретится с Шольцем в Германии Фото: президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 6 сентября, проведет встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Она состоится в немецком городе Франкфурт.

Об этом заявил представитель правительства Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Федеральный канцлер встретится с украинским президентом в пятницу днем во Франкфурте-на-Майне", - рассказал представитель правительства.

По его словам, встреча пройдет в формате тет-а-тет.

Стоит заметить, что возле Франкфурта завтра, 6 сентября, пройдет встреча Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

Что предшествовало

Напомним, ранее издание Spiegel писало, что президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать лично на очередной встрече в формате "Рамштайн" 6 сентября.

Глава украинского государства, по информации журналистов, хочет обратиться к партнерам с просьбой о дальнейших поставках дальнобойного оружия, а также систем противовоздушной обороны.

Встреча Контактной группы пройдет на военной базе "Рамштайн" в Германии.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что только разрешений на дальнобойные удары по России будет мало. Украине нужны еще и соответствующие ракеты.

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Владимир Зеленский Олаф Шольц Встреча Рамштайн
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