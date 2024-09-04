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Во Львове слышны звуки взрывов, военные предупреждали о дроне

Среда 04 сентября 2024 05:21
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Во Львове слышны звуки взрывов, военные предупреждали о дроне Фото: Россия атакует Украину дронами (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 4 сентября, во Львове снова слышны звуки взрывов. Военные предупреждали о вражеском беспилотнике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"Во Львове снова слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении в 05:15.

Две минуты до этого в Воздушных силах предупредили, что в направлении города летит второй ударный БпЛА.

Еще раньше, в пять утра, мэр Львова Андрей Садовый сообщал, что в городе работает ПВО. Он призвал людей оставаться в безопасном месте

Где объявлена тревога

По состоянию на 5:20 тревога по всей Украине продолжается.

Во Львове слышны звуки взрывов, военные предупреждали о дроне

Отметим, что в это время в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Россия запустила по нашей стране ракеты и дроны.

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