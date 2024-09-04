Во Львове слышны звуки взрывов, военные предупреждали о дроне

Утром, 4 сентября, во Львове снова слышны звуки взрывов. Военные предупреждали о вражеском беспилотнике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"Во Львове снова слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении в 05:15.

Две минуты до этого в Воздушных силах предупредили, что в направлении города летит второй ударный БпЛА.

Еще раньше, в пять утра, мэр Львова Андрей Садовый сообщал, что в городе работает ПВО. Он призвал людей оставаться в безопасном месте

Где объявлена тревога

По состоянию на 5:20 тревога по всей Украине продолжается.