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В Полтаве завершили аварийно-спасательные работы после атаки РФ по Институту связи

Полтава, Четверг 05 сентября 2024 18:09
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В Полтаве завершили аварийно-спасательные работы после атаки РФ по Институту связи Фото: россияне атаковали Полтаву (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины завершили аварийно-спасательные работы на месте Института связи в Полтаве. Работы продолжались 3 дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС Украины.

"Аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара по учебному заведению в Полтаве завершены", - сообщили в ГСЧС.

По данным спасателей, специалисты проводят идентификацию изъятых остатков человеческих тел.

Всего известно, что в результате российского удара погибли 55 человек, пострадали - 328.

Удар по Полтаве

Напомним, что еще 3 сентября российские оккупанты нанесли удар по Полтаве. Вражеские снаряды были запущены по зданию учебного центра. Однако в результате атаки также пострадала соседняя больница и частично было разрушено одно из зданий Института связи. Известно, что для своего удара оккупанты использовали баллистику.

Сегодня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что это был просчитанный удар. Он отметил, что российская ракета летела всего три минуты, из-за чего люди не успели спуститься в укрытие.

Детальнее о вражеском ударе по Полтаве и его последствиях, можно узнать - в материале РБК-Украина.

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