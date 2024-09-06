Британія допоможе посилити ППО України
Велика Британія надасть Україні багатоцільові ракети для захисту від безпілотників і ракетних ударів Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що Україна отримає 650 легких багатоцільових ракет на суму 162 млн фунтів стерлінгів (213,13 млн доларів), які допоможуть захистити країну від російських ударних дронів та бомбардувань.
Про нову поставку ракет було оголошено під час участі міністра оборони Великої Британії Джона Гілі на засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.
"Це нове зобов'язання дасть важливий поштовх протиповітряній обороні України", - зазначив Гілі.
Вироблені компанією Thales Group ракети мають дальність дії понад 6 кілометрів і можуть запускатися з різних платформ на суші, морі та у повітрі.
Перша анонсована партія ракет, має прибути до кінця поточного року.
Засідання у форматі "Рамштайн"
На початку повномасштабного вторгнення РФ, близько 50 країн Заходу під керівництвом США створили Контактну групу з питань оборони України. Перше засідання відбулося на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині й подальші зустрічі отримали таку назву.
Наступне засідання Контактної групи відбудеться 6 вересня.
Зустріч відвідає президент Володимир Зеленський, що зробить її більш політичною.
Зокрема, глава держави планує зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Також напередодні засідання "Рамштайн", Зеленський провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Масштабні обстріли України
Останніми тижнями Росія суттєво посилила ракетні та дронові атаки проти України.
Останній масштабний обстріл стався в ніч на 4 вересня. Вранці у Львові прогриміла низка потужних вибухів - місто атакували крилатими і балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинули семеро людей, серед яких є діти, поранень зазнали 47 осіб.
В ніч на 3 вересня російський агресор вдарив двома балістичними ракетами по будівлі Інституту зв'язку в Полтаві. Внаслідок атаки загинули понад 50, зазнали поранень більше 300 людей.
26 серпня Росія завдала наймасштабнішої атаки за весь період повномасштабної війни. Агресор випустив понад сотню ракет і дронів по Україні. Постраждало багато об'єктів енергетичної інфраструктури.
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