У Британії зібрали достатньо підписів для розгляду вотуму недовіри Мей, - Sky News

Фото: Тереза Мей (twitter.com/Number10gov.jpg)

Всі парламентські організатори Консервативної партії отримали припис скасувати заплановані зустрічі і повернутися в Лондон

У Великобританії зібрали достатньо підписів для розгляду питання про недовіру прем'єр-міністру Терезі Мей з її планом виходу Британії з ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на британський телеканал Sky News з посиланням на джерело, пов'язане з правлячою Консервативною партією.

Як повідомляють у виданні, всі парламентські організатори Консервативної партії отримали припис скасувати заплановані зустрічі і повернутися в Лондон.

Нагадаємо, вчора, 15 листопада, через незгоду з проектом Brexit пішли у відставку державний секретар британського міністерства у справах Північної Ірландії Шайлеш Вару і міністр Британії з питань Brexit Домінік Рааб. Аналогічну заяву зробила міністр праці і пенсій Великобританії Естер Макві.

Пізніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей попросила парламент підтримати операцію з Brexit (вихід країни з Євросоюзу) в національних інтересах.

За даними газети The Guardian, план Мей по Brexit беззастережно підтримав лише один міністр, а 11 з 25 членів уряду були проти нього.

Також зазначимо, що саміт ЄС з фінальної роботі над угодою про Brexit відбудеться 25 листопада. Під час зустрічі сторони можуть завершити і формалізувати угоду про Brexit.