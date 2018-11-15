Британський міністр з питань Brexit подав у відставку

Фото: Домінік Рааб (Facebook.com/DominicRaabMP)

Своє рішення він пояснив тим, що не підтримує варіант угоди щодо Brexit

Британський міністр з питань виходу Великої Британії зі складу Європейського союзу Домінік Рааб подав у відставку у четвер, 15 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ВВС.

Своє рішення він пояснив тим, що не може підтримати Угоду про Brexit, яку напередодні узгодили Велика Британія та ЄС.

У своїй заяві про відставку Рааб заявив, що регулюючий режим, запропонований для Північної Ірландії "представляє дуже реальну загрозу цілісності Сполученого Королівства".

Заява про відставку (twitter.com/DominicRaab)

Ввечері 14 листопада, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що міністри її кабінету підтримали чорновий варіант угоди про вихід королівства зі складу Євросоюзу.

Тереза Мей на спеціальній зустрічі з членами уряду обговорила умови Brexit. Таким чином, Мей вдалося переконати більшість міністрів підтримати її план виходу з Євросоюзу. За даними The Times, угода передбачає, що Сполучене Королівство покине Митний союз ЄС. Це дозволить Британії вести незалежну від ЄС торговельну політику і укладати угоди з третіми країнами.

Як повідомляло РБК-Україна, глава Європейської Ради Дональд Туск повідомив, що саміт ЄС щодо завершення роботи над угодою про Brexit відбудеться 25 листопада.

Також зазначимо, що головний представник від ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє повідомив, що у проекті угоди вдалося уникнути "жорсткого" кордону між Ірландією та Північною Ірландією.

Це питання спробують врегулювати під час перехідного періоду, який триватиме 21 місяць. Якщо остаточного рішення не знайдуть, то перехідний період можуть продовжити, або ж все Сполучене Королівство залишиться у митному союзі з ЄС.