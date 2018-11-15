ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Британський міністр з питань Brexit подав у відставку

Новини » Політика    15.11.2018 - 11:39
Британський міністр з питань Brexit подав у відставку
Фото: Домінік Рааб (Facebook.com/DominicRaabMP)

Своє рішення він пояснив тим, що не підтримує варіант угоди щодо Brexit

Британський міністр з питань виходу Великої Британії зі складу Європейського союзу Домінік Рааб подав у відставку у четвер, 15 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ВВС.

Своє рішення він пояснив тим, що не може підтримати Угоду про Brexit, яку напередодні узгодили Велика Британія та ЄС.

У своїй заяві про відставку Рааб заявив, що регулюючий режим, запропонований для Північної Ірландії "представляє дуже реальну загрозу цілісності Сполученого Королівства".

Британський міністр з питань Brexit подав у відставку

Заява про відставку (twitter.com/DominicRaab)

Ввечері 14 листопада, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що міністри її кабінету підтримали чорновий варіант угоди про вихід королівства зі складу Євросоюзу. 

Тереза Мей на спеціальній зустрічі з членами уряду обговорила умови Brexit. Таким чином, Мей вдалося переконати більшість міністрів підтримати її план виходу з Євросоюзу. За даними The Times, угода передбачає, що Сполучене Королівство покине Митний союз ЄС. Це дозволить Британії вести незалежну від ЄС торговельну політику і укладати угоди з третіми країнами.

Як повідомляло РБК-Україна, глава Європейської Ради Дональд Туск повідомив, що саміт ЄС щодо завершення роботи над угодою про Brexit відбудеться 25 листопада.

Також зазначимо, що головний представник від ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє повідомив, що у проекті угоди вдалося уникнути "жорсткого" кордону між Ірландією та Північною Ірландією.

Це питання спробують врегулювати під час перехідного періоду, який триватиме 21 місяць. Якщо остаточного рішення не знайдуть, то перехідний період можуть продовжити, або ж все Сполучене Королівство залишиться у митному союзі з ЄС.

Саміт ЄС щодо завершення роботи над угодою про Brexit відбудеться 25 листопада План Мей по Brexit не підтримали 11 з 25 міністрів, - The Guardian
Новини України ЕвросоюзBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся