В Британии собрали достаточно подписей для рассмотрения вотума недоверия Мэй, - Sky News

Фото: Тереза Мэй (twitter.com/Number10gov.jpg)

Все парламентские организаторы Консервативной партии получили предписание отменить запланированные встречи и вернуться в Лондон

В Великобритании собрали достаточно подписей для рассмотрения вопроса о недоверии премьер-министру Терезе Мэй с ее планом по выходу Британии из ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на британский телеканал Sky News со ссылкой на источник, связанный с правящей Консервативной партией.

Как сообщают в издании, все парламентские организаторы Консервативной партии получили предписание отменить запланированные встречи и вернуться в Лондон.

Напомним, вчера, 15 ноября, из-за несогласия с проектом Brexit ушли в отставку государственный секретарь британского министерства по делам Северной Ирландии Шайлеш Вара и министр Британии по вопросам Brexit Доминик Рааб. Аналогичное заявление сделала также министр труда и пенсий Великобритании Эстер Макви.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила парламент поддержать сделку по Brexit (выход страны из Евросоюза) в национальных интересах.

По данным газеты The Guardian, план Мэй по Brexit безоговорочно поддержал только один министр, а 11 из 25 членов правительства были против него.

Также отметим, что саммит ЕС по финальной работе над соглашением о Brexit состоится 25 ноября. Во время встречи стороны могут завершить и формализовать соглашение о Brexit.