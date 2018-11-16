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В Британии собрали достаточно подписей для рассмотрения вотума недоверия Мэй, - Sky News

Новости » Политика    16.11.2018 - 12:36
В Британии собрали достаточно подписей для рассмотрения вотума недоверия Мэй, - Sky News
Фото: Тереза Мэй (twitter.com/Number10gov.jpg)

Все парламентские организаторы Консервативной партии получили предписание отменить запланированные встречи и вернуться в Лондон

В Великобритании собрали достаточно подписей для рассмотрения вопроса о недоверии премьер-министру Терезе Мэй с ее планом по выходу Британии из ЕС.  Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на британский телеканал Sky News со ссылкой на источник, связанный с правящей Консервативной партией.

Как сообщают в издании, все парламентские организаторы Консервативной партии получили предписание отменить запланированные встречи и вернуться в Лондон.

Напомним, вчера, 15 ноября, из-за несогласия с проектом Brexit ушли в отставку государственный секретарь британского министерства по делам Северной Ирландии Шайлеш Вара и министр Британии по вопросам Brexit Доминик Рааб. Аналогичное заявление сделала также министр труда и пенсий Великобритании Эстер Макви.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила парламент поддержать сделку по Brexit (выход страны из Евросоюза) в национальных интересах.

По данным газеты The Guardian, план Мэй по Brexit безоговорочно поддержал только один министр, а 11 из 25 членов правительства были против него. 

Также отметим, что саммит ЕС по финальной работе над соглашением о Brexit состоится 25 ноября. Во время встречи стороны могут завершить и формализовать соглашение о Brexit.

 

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Новости Украины ВеликобританиянедовериеТереза Мэй
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