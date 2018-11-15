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У парламенті Британії закликали висловити вотум недовіри Терезі Мей

Новини » Політика    15.11.2018 - 12:34
У парламенті Британії закликали висловити вотум недовіри Терезі Мей
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Раніше Мей заявила, що заручилася підтримкою уряду з приводу угоди про умови Brexit

Член британського парламенту Анн Марі Морріс закликала висловила вотум недовіри прем'єр-міністру Терезі Мей через проект Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Euronews.

Як зазначається, раніше Мей заявила, що заручилася підтримкою уряду з приводу угоди про умови Brexit.

"Кабінет прийняв спільне рішення про те, що уряд має підтримати проект угоди і викладену в ньому політичну декларацію. Це вирішальний крок, який дозволить завершити переговори в найближчі дні. Рішення далося дуже нелегко, але я впевнена, що воно прийнято на благо національних інтересів", - заявила вона.

Однак, як повідомляє видання, після цього представник британського парламенту Анн Марі Морріс закликала висловила вотум недовіри прем'єр-міністру Терези Мей.

Нагадаємо, державний секретар британського міністерства у справах Північної Ірландії Шайлеш Вару подав відставку через незгоду з проектом угоди про вихід Британії з ЄС.

Британський міністр з питань Brexit Домінік Рааб оголосив про те, що покидає свій пост.

РБК-Україна писало, що в уряді Великобританії майже половина міністрів висловилися проти плану прем'єра Терези Мей по виходу країни з Євросоюзу.

Єврокомісія виступає за проведення екстреного саміту ЄС щодо Brexit Уряд Британії підтримав проект угоди про Brexit, - Мей
Новини України ВеликобританияТереза МэйBrexit
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