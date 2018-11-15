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У Британії держсекретар подав у відставку через незгоду з проектом Brexit

Новини » Політика    15.11.2018 - 11:45
У Британії держсекретар подав у відставку через незгоду з проектом Brexit
Фото: Шайлеш Вару (facebook.com/Shailesh_Vara)

У своїй заяві про відставку Шайлеш Вару висловив незгоду з досягнутою з Європейським союзом угодою

Державний секретар британського міністерства у справах Північної Ірландії Шайлеш Вару подав у відставку через незгоду з проектом угоди про вихід Британії з ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

У своїй заяві про відставку Шайлеш Вару висловив незгоду з досягнутою з Європейським союзом угодою, зазначивши, що вона залишає Британію на роздоріжжі і не дає тимчасових рамок, коли вона "нарешті стане суверенною державою".

Британський міністр з питань Brexit Домінік Рааб також оголосив про те, що покидає свій пост.

"Я не можу підтримати цю угоду з двох причин. По-перше, я вважаю, що запропонований режим регулювання кордону з Північною Ірландією несе дуже серйозну загрозу територіальній цілісності Сполученого Королівства. По-друге, я не можу підтримати угоду, в рамках якого у ЄС залишається право вето на можливість виходу Британії з ЄС", - написав він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Великобританії двоє міністрів готові піти у відставку у зв'язку з виходом країни з Європейського союзу.

За його словами, мова йде про міністра міжнародного розвитку Пенні Мордонта і міністра праці і пенсій Естер Макві. Інформацію про відставки міністрів кореспонденту повідомили джерела в британському уряді.

Також нагадаємо, в уряді Великобританії майже половина міністрів висловилися проти плану прем'єра Терези Мей по виходу країни з Євросоюзу.

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