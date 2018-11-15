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План Мей по Brexit не підтримали 11 з 25 міністрів, - The Guardian

Новини » Політика    15.11.2018 - 01:55
План Мей по Brexit не підтримали 11 з 25 міністрів, - The Guardian
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Повністю пропозиції британського прем'єра щодо виходу з Євросоюзу підтримав лише один міністр

В уряді Великої Британії майже половина міністрів висловилися проти плану прем'єра Терези Мей щодо виходу країни з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За інформацією газети, план прем'єра беззастережно підтримав лише один міністр, а 11 з 25 членів уряду були проти нього.

Водночас журналіст телеканалу Sky News Бет Рікбі повідомила в Twitter про "приблизно десять" міністрів, які виступили проти плану Мей.

Імена голів відомств, які виступили проти, і самі відомства не називаються.

Нагадаємо, Кабінет міністрів Британії у середу, 14 листопада, підтримав проект угоди про вихід Сполученого Королівства з Європейського союзу.

За даними ЗМІ, угода передбачає, зокрема, що Велика Британія покине Митний союз ЄС, що дасть їй змогу вести незалежну від ЄС торговельну політику і укладати угоди з третіми країнами.

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