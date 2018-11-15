Саміт ЄС щодо завершення роботи над угодою про Brexit відбудеться 25 листопада

Фото: Дональд Туск (European Union 2017 - European Parliament)

Напередодні у Великій Британії підтримали чорновий варіант угоди

Лідери країн Європейського Союзу 25 листопада зберуться на черговий саміт щодо виходу Великої Бртанії зі складу союзу. Про це у четвер, 15 листопада, заявив глава Європейської ради Дональд Туск, інформує РБК-Україна із посиланням на його Twitter.

За його словами, лідери ЄС зберуться у неділю, 25 листопада, о 9:30. Під час зустрічі можуть завершити та формалізувати угоду про Brexit.

"Дозвольте мені сказати нашим британським друзям: так як дуже засмучений, що ви покидаєте нас, я зроблю все, щоб зробити це прощання якнайменш болючим, як для вас, так і для нас", - додав Туск.

Нагадаємо, ввечері 14 листопада, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що міністри її кабінету підтримали чорновий варіант угоди про вихід королівства зі складу Євросоюзу.

Також зазначимо, що головний представник від ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє повідомив, що у проекті угоди вдалося уникнути "жорсткого" кордону між Ірландією та Північною Ірландією.

Це питання спробують врегулювати під час перехідного періоду, який триватиме 21 місяць. Якщо остаточного рішення не знайдуть, то перехідний період можуть продовжити, або ж все Сполучене Королівство залишиться у митному союзі з ЄС.