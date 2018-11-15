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У Британії консерватори збирають підписи за вотум недовіри Терезі Мей

Новини » Політика    15.11.2018 - 16:39
У Британії консерватори збирають підписи за вотум недовіри Терезі Мей
Фото: Тереза Мей (nato.int)

Для голосування про вотум недовіри необхідно мінімум 48 листів

Депутати британської Консервативної партії збирають підписи за вотум недовіри лідеру політичної сили і прем'єр-міністру країни Терезі Мей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ВПС.

Як повідомляється, ряд депутатів-консерваторів направили листи в Комітет 1922, який регулює відносини між партією та її лідером. Для голосування про вотум недовіри необхідно мінімум 48 листів. Скільки точно їх надійшло, поки невідомо.

Політичний оглядач The Sunday Times Тім Шипман повідомив, що Тереза Мей сьогодні ввечері має зустрітися з головою комітету сером Гремом Бреді.

Додамо, що голосування за недовіру депутати можуть провести всередині партії тільки один раз в рік.

Також раніше повідомлялося, що представник британського парламенту Анн Марі Морріс закликала висловила вотум недовіри прем'єр-міністру Терезі Мей через проекту Brexit.

Нагадаємо, що сьогодні через незгоду з проектом Brexit пішли у відставку державний секретар британського міністерства у справах Північної Ірландії Шайлеш Вару і міністр Британії з питань Brexit Домінік Рааб. Аналогічну заяву зробила міністр праці і пенсій Великобританії Естер Макві.

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Новини України Тереза МэйнедовериеВеликобританияBrexit
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