Что известно о Muse Charm?

Meta представила Muse Charm в сентябре на конференции Meta Connect в качестве компактного способа пользоваться ИИ-агентом без смартфона.

Техногигант планировал выпустить устройство к сезону зимних праздников, а по данным источников, в комплекте может быть до 12 месяцев бесплатной мобильной связи от американского оператора.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг объяснил, что брелок объединяет основные возможности Muse: голосовое общение в реальном времени и взаимодействие с аватаром.

Благодаря компактному формату пользователи смогут обращаться в ИИ в любое время, не получая смартфон.

Среди ключевых особенностей устройства

Защита доступа: наличие сканера отпечатка пальца для подтверждения личности перед подачей команд.

Формат: компактный корпус, который крепится на брелок и позволяет обращаться в ИИ-агент без смартфона.

Мобильная связь: до одного года бесплатного доступа к 5G от Verizon.

Читайте больше: Тамагочи от Цукерберга: Meta представила брелок Muse Charm с ИИ и сканером отпечатков

Как развивают экосистему Muse и когда ждать смарт-часы?

В октябре Meta опубликовала открытые пособия для разработчиков, желающих создавать собственные устройства под условным названием Muse Gadgets.

Meta стремится расширить аудиторию Muse благодаря более доступному формату, персонализации и взаимодействию с аватаром. Сервис уже привлек более 10 миллионов пользователей

Кроме того, компания недавно выпустила приложение Muse для Wear OS и watchOS. В то же время разработку собственного устройства типа смартчасов Meta отложила на 2027 год.

Не пропустите: Скандал с безопасностью Meta: как один запрос слив в сеть тысячи чатов Muse

Стратегия Meta по ИИ-агентам и монетизации

Meta хочет создать собственную экосистему ИИ и устройств, которая позволит компании напрямую взаимодействовать с пользователями и не зависеть от платформ Apple и Google.

Сейчас большинство людей пользуются сервисами Meta из-за приложений на смартфонах, где компания вынуждена соблюдать правила этих платформ.

Переход к модели, в которой ИИ-агент заменяет часть приложений и работает без смартфона, даст Meta больше контроля над взаимодействием с аудиторией.

Компания также разрабатывает инструменты для онлайн-торговли, позволяющие получать плату от бизнеса за покупки через Muse. Цукерберг считает, что со временем сервис может приносить больше дохода, чем популярные приложения Meta.