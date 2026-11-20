Що відомо про Muse Charm?

Meta представила Muse Charm у вересні на конференції Meta Connect як компактний спосіб користуватися ШІ-агентом без смартфона.

Техногігант планував випустити пристрій до сезону зимових свят, а за даними джерел, у комплекті може бути до 12 місяців безоплатного мобільного зв’язку від американського оператора.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг пояснив, що брелок об’єднує основні можливості Muse: голосове спілкування в реальному часі та взаємодію з аватаром.

Завдяки компактному формату користувачі зможуть звертатися до ШІ будь-коли, не дістаючи смартфон.

Серед ключових особливостей пристрою

Захист доступу: наявність сканера відбитка пальця для підтвердження особи перед подачею команд.

Формат: компактний корпус, який кріпиться на брелок і дає змогу звертатися до ШІ-агента без смартфона.

Мобільний звʼязок: до одного року безплатного доступу до 5G від Verizon.

Читайте більше: Тамагочі від Цукерберга: Meta представила брелок Muse Charm з ШІ та сканером відбитків

Як розвивають екосистему Muse та коли очікувати смарт-годинник?

У жовтні Meta опублікувала відкриті посібники для розробників, які хочуть створювати власні пристрої під умовною назвою Muse Gadgets.

Meta прагне розширити аудиторію Muse завдяки доступнішому формату, персоналізації та взаємодії з аватаром. Сервіс уже залучив понад 10 мільйонів користувачів

Крім того, компанія нещодавно випустила застосунок Muse для Wear OS та watchOS. Водночас розробку власного пристрою на кшталт смартгодинника Meta відклала на 2027 рік.

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Стратегія Meta щодо ШІ-агентів та монетизації

Meta хоче створити власну екосистему ШІ та пристроїв, яка дозволить компанії напряму взаємодіяти з користувачами і не залежати від платформ Apple і Google.

Зараз більшість людей користується сервісами Meta через додатки на смартфонах, де компанія змушена дотримуватися правил цих платформ.

Перехід до моделі, у якій ШІ-агент замінює частину додатків і працює без смартфона, дасть Meta більше контролю над взаємодією з аудиторією.

Компанія також розробляє інструменти для онлайн-торгівлі, які дозволять отримувати плату від бізнесу за покупки через Muse. Цукерберг вважає, що з часом сервіс може приносити більше доходу, ніж популярні додатки Meta.