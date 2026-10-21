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Скандал с безопасностью Meta: как один запрос слил в сеть тысячи чатов Muse

16:21 21.10.2026 Ср
3 мин
aimg Ольга Завада
Скандал с безопасностью Meta: как один запрос слил в сеть тысячи чатов Muse Muse сделал частные разговоры публичными (коллаж: РБК-Украина)
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Meta временно выключила функцию распространения диалогов в ИИ-агенте Muse - это случилось после обнаружения утечки частных разговоров. Через веб-ссылки посторонние люди могли находить и читать чужие чаты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica.

Что именно оказалось в открытом доступе?

Специалисты по безопасности компании Claroc выяснили, что в открытый доступ попадали данные, которые изначально не предназначались для публичного просмотра.

С помощью одного базового запроса исследователям удалось отследить и собрать 6800 ссылок на чат Muse, созданные пользователями для обмена информацией.

В ходе выборочной проверки нескольких сотен открытых страниц ученые нашли

Кадровые тайны: заметки кандидата при подготовке к конфиденциальному звонку по поиску топ-менеджера для передовой ИИ-лаборатории с указанием имени внутреннего контакта и времени встречи.

Финансовые документы: внутренний отчет о доходах национальной маркетинговой компании с примечанием для генерального директора.

Банковские данные: заявка владельца малого бизнеса на получение кредита с указанием конкретной суммы, а также список задач с уведомлениями о мошенничестве от банка (включая частичные номера счетов, суммы и время транзакций).

Инвестиционные отчеты: внутренний отчет риелтора с двумя точными адресами объектов недвижимости, данными о доходности, доходах и ипотечных выплатах.

Персональные графики: полный календарь отпусков сотрудников компании в год, где по фамилиям указано расписание отсутствия десятков работников.

По словам исследователей, для сбора этих данных не понадобилось сложных хакерских атак - процесс занял буквально один запрос.

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Техническая причина утечки: роковая ошибка дизайна

Обычно сервисы создают ссылки со случайным длинным набором символов, которые невозможно подобрать.

В случае с Muse разработчики Meta совершили ошибку в архитектуре URL: они заложили название чата непосредственно в субдомен адреса (например, home-sale-budget-9f21c8a3.cf.metaaiusercontent.com или q3-revenue-review-7b1e42f0.cf.metaaiuser)

Когда получатель открывал такую ссылку, информация о субдомене мгновенно фиксировалась в публичных базах данных пассивного DNS (pDNS).

Исследователи дали этому явлению название GhostShares - страницы, которые открываются для людей, которым никогда не отправляли ссылки.

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Реакция Meta и сомнения в безопасности Muse

Эксперты Claroc сообщили о проблеме из-за программы Bug Bounty еще 8 октября, однако длительное время не получали ответа. Лишь после запроса от журналистов Meta заявила о временной заморозке функции.

"Мы открыли программу bug bounty для Muse, чтобы исследователи разоблачали разные сценарии и помогали нам улучшать продукт. Пользователи могут делиться конкретными материалами Muse. Однако мы приостановили функционал, пока изучаем отчет и рассматриваем изменения о том, как эти ссылки могут быть обнаружены", - заявили представители техногиганта.

Месяц назад CEO Meta Марк Цукерберг отмечал, что Muse "с нуля строился с фокусом на приватность и безопасность".

Более того, ассистент требует от пользователей глубокого доступа к их личным аккаунтам для выполнения действий : заполнение форм, бронирование и проведение платежей.

Это уже второй инцидент с безопасностью приложения. Всего тремя неделями ранее в ИИ-приложении обнаружили уязвимость нулевого дня, позволяющую сторонним программам перехватывать контроль над аккаунтом пользователя.

Создание новых публичных ссылок в Muse полностью заблокировано.

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