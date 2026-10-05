Собери свой гаджет: Meta открыла код персонального ассистента Muse

Meta открыла исходный код для создания собственных устройств на базе персонального ИИ ассистента Muse. Проект получил название Muse Gadgets и позволяет энтузиастам интегрировать алгоритм в самодельную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя лаборатории суперинтеллекта Meta Ната Фридмана .

Что получат техноэнтузиасты?

Meta предоставила разработчикам открытую прошивку и комплект разработки Linux SDK .

Это позволяет подключать ИИ-помощника Muse к плате ESP32 или компьютеру Raspberry Pi, а также соединять его с дисплеями, кнопками, датчиками и приводами.

Среди возможных вариантов использования компания отмечает:

цветной E Ink дисплей для отображения напоминаний

HDMI-адаптер для вывода помощника на большой экран телевизора

компактное устройство с сенсорным экраном, похожее на Muse Charm

В Meta предостерегают, что сборка осуществляется на собственный риск пользователей, однако для поддержки сообщества уже был создан специальный сервер в Discord.

Будут строить вашу собственную машину: инструмент домашнего ссылки - это маленький USB-c, установленный для того, чтобы связаться с нами. Мы подготовили путешествие из 5000 домашних ссылок, которые должны быть готовы к службе в нескольких секциях, и они бесплатны для муниципалитетов, когда получают последние. Claim yours на https://t.co/Q0dE0cYnCs Всем кодом для Muse Home Link является открытый источник информации! – Nat Friedman (@natfriedman) October 2, 2026

Умный гаджет Muse Home Link

Кроме кода, Meta представила собственное устройство Muse Home Link.

Это компактный гаджет с питанием через порт USB-C, подключающий ассистента Muse к домашней сети.

Устройство позволяет управлять смарт-техникой, которая поддерживает протокол https и может

включать свет

управлять телевизорами и колонками

отправлять документы на печать.

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По словам Ната Фридмана, компания уже выпустила первую партию из 5000 единиц. Подписчики сервиса Muse в США могут попасть в очередь на безвозмездное получение устройства перед началом поставок уже в этом месяце.

Проект Muse Gadgets расширяет линейку аппаратных решений компании.

Так, на прошлой неделе на конференции Connect генеральный директор Марк Цукерберг представил устройство Muse Charm, рассматриваемое как альтернатива для людей, не желающих носить смарт-очки.