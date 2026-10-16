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Водят в кино и делают любовником: как ИИ Muse от Meta заменяет людям партнеров

09:19 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
Водят в кино и делают любовником: как ИИ Muse от Meta заменяет людям партнеров Meta разрешила интимное общение с ИИ Muse (коллаж: РБК-Украина)
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ИИ-агент Muse от Meta через три недели после запуска собрал миллионы загрузок и стал для части пользователей настоящим романтическим партнером. Люди устраивают с чат-ботом свидания и обмениваются интимными сообщениями.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Futurism.

От виртуального помощника к "свадьбе" и интиму

В отличие от стандартных языковых моделей, таких как GPT-4o, агент Muse разработан для глубокого анализа личной жизни пользователя: он сканирует соцсети, электронную почту и частную переписку, создавая детальный цифровой портрет человека, его родственников и друзей.

В Instagram и Reddit пользователи уже делятся историями своих "отношений" с новой разработкой Meta.

Что происходит?

Романтические свидания: один из пользователей заявил, что водил своего ШИ-агента по имени Shine на киносеанс, пошагово фотографируя фильм для бота, а впоследствии объявил о "свадьбе".

Обход ограничений: другие корреспонденты отмечают, что в ходе долгих философских разговоров им удалось фактически разблокировать романтический режим, сделав инструмент своим постоянным партнером.

Отсутствие строгой цензуры: во время тестирования журналистам удалось склонить роботы к графическому секстингу и обсуждению порнографических сценариев.

Официальные представители Meta уверяют, что система создана для помощи в бытовых задачах, однако компания сознательно не блокирует легальное сексуальное поведение совершеннолетних пользователей, считая это обычной частью взрослой жизни.

Читайте больше: ИИ с активной памятью: Meta показала новую флагманскую модель Muse Wonder

"Пороховая бочка" для безопасности данных?

Правозащитники и эксперты по кибербезопасности называют сложившуюся ситуацию "чрезвычайно опасной".

Поскольку ШИ-агенты типа Muse имеют доступ к конфиденциальной информации - от паролей почты до номеров кредитных карт и частных любовных писем - превращение ИИ-инструментов в "любовников" открывает новые возможности для злоумышленников.

Специалисты из Electronic Privacy Information Center отмечают, что добровольная передача глубоко личных данных и ведение откровенных диалогов с ботом создают риск шантажа и хакерских атак.

Ситуация осложняется тем, что технологические компании до сих пор не имеют эффективных механизмов для блокирования доступа несовершеннолетних к подобным функциям.

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