Meta запускает Muse на Apple Watch и Android: какие возможности получат пользователи
Meta объявила о запуске своего ИИ-ассистента Muse на смартчасах под управлением Apple Watch и Android Wear OS. Теперь пользователи могут взаимодействовать с ассистентом через голосовые звонки, текстовые сообщения или диктовку.
Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на Meta Muse в X.
Экосистема устройств
Релиз для смартчасов состоялся только через месяц после выхода специального приложения Muse для iPad .
Запустив помощника в App Store еще в сентябре, Meta активно масштабирует его на устройствах Apple и Android, стремясь сделать технологию центральной частью своей экосистемы.
За короткое время сервис показал исключительные результаты. Muse попал в список из 12 мобильных приложений, преодолевших отметку в 10 миллионов загрузок в США за первые 40 дней в App Store.
Ранее аналогичный рекорд среди продуктов компании демонстрировала только соцсеть Threads.
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Персонализация, покупки и управление расписанием
Сейчас Muse конкурирует с десятками других ИИ-агентов за внимание аудитории. Инструмент позволяет подключать личные аккаунты для работы с электронной почтой, встречами и счетами.
Основные функциональные возможности ассистента:
- бронирование столиков в заведениях и заказе продуктов;
- постановка целей и совершение интернет-покупок;
- кастомизация аватара с возможностью придать ему вид человека, сказочного персонажа или же любимого животного.
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Видеочаты и персональные просторы Spaces
Несмотря на то что продукт появился относительно недавно, разработчики постоянно добавляют новый функционал.
Да, на прошлой неделе в США запустили возможность видеочата с виртуальным аватаром Muse. Во время разговора ассистент использует мягкую мимику и жесты, соответствующие тону и контексту диалога.
При этом ИИ не видит пользователя, но слышит его и отвечает в режиме реального времени.
Кроме этого, Meta представила функцию Spaces - специальные тематические диалоги для совместной работы. Они функционируют как персонализированные мини-приложения, которые создаются на лету и отображаются на боковой интерфейсной панели для решения конкретных задач пользователя.