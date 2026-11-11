Meta запускает Muse на Apple Watch и Android: какие возможности получат пользователи

Meta объявила о запуске своего ИИ-ассистента Muse на смартчасах под управлением Apple Watch и Android Wear OS. Теперь пользователи могут взаимодействовать с ассистентом через голосовые звонки, текстовые сообщения или диктовку.

Экосистема устройств

Релиз для смартчасов состоялся только через месяц после выхода специального приложения Muse для iPad .

Запустив помощника в App Store еще в сентябре, Meta активно масштабирует его на устройствах Apple и Android, стремясь сделать технологию центральной частью своей экосистемы.

За короткое время сервис показал исключительные результаты. Muse попал в список из 12 мобильных приложений, преодолевших отметку в 10 миллионов загрузок в США за первые 40 дней в App Store.

Ранее аналогичный рекорд среди продуктов компании демонстрировала только соцсеть Threads.

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Персонализация, покупки и управление расписанием

Сейчас Muse конкурирует с десятками других ИИ-агентов за внимание аудитории. Инструмент позволяет подключать личные аккаунты для работы с электронной почтой, встречами и счетами.

Основные функциональные возможности ассистента:

бронирование столиков в заведениях и заказе продуктов;

постановка целей и совершение интернет-покупок;

кастомизация аватара с возможностью придать ему вид человека, сказочного персонажа или же любимого животного.

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Видеочаты и персональные просторы Spaces

Несмотря на то что продукт появился относительно недавно, разработчики постоянно добавляют новый функционал.

Да, на прошлой неделе в США запустили возможность видеочата с виртуальным аватаром Muse. Во время разговора ассистент использует мягкую мимику и жесты, соответствующие тону и контексту диалога.

При этом ИИ не видит пользователя, но слышит его и отвечает в режиме реального времени.

Кроме этого, Meta представила функцию Spaces - специальные тематические диалоги для совместной работы. Они функционируют как персонализированные мини-приложения, которые создаются на лету и отображаются на боковой интерфейсной панели для решения конкретных задач пользователя.