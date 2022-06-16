Бої за Сєверодонецьк та пакет допомоги від США: новини за 15 червня

Бої за Сєверодонецьк продовжуються, президент США Джо Байден оголосив пакет новий пакет військової допомоги Україні, проти керівництва України готувався теракт. Докладніше про те, що сталося у середу, 15 червня – в матеріалі РБК-Україна.

Росія ввела в Україну додаткову БТГ. Бої за Сєвєродонецьк тривають

Бої за Сєвєродонецьк тривають. Крім того, Кремль збільшив чисельність військ РФ в Україні на 1 БТГ.

"За наявною інформацією, виявлено зміни у бойовому та чисельному складі противника, який діє на території України. Так, угруповання окупаційних військ збільшено на одну батальйонну тактичну групу зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу", - повідомляє Генштаб.

Байден зателефонував Зеленському і оголосив пакет допомоги на 1 млрд доларів

США виділяють новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 1 млрд доларів. Американський президент Джо Байден особисто розповів про це українському лідеру Володимиру Зеленському.

Новий пакет американської військової допомоги буде включати додаткову артилерію, зброєння берегової оборони та боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем. Крім того, Байден оголосив про виділення пакета гуманітарної допомоги у розмірі 225 млн доларів.

Проти керівництва України готувався теракт. Йому запобігли, - Єнін

Українські правоохоронці запобігли теракту, який готувався проти керівництва України. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

"Після перемоги про це можна буде розказати значно більше", - сказав представник МВС.

Медведєв пригрозив Україні через можливе постачання США газу за ленд-лізом

В Росії сумніваються, що Україна існуватиме через два роки. Так у Кремлі відреагували на пропозицію України укласти зі США угоду про постачання газу за ленд-лізом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

"Бачив повідомлення, що Україна по ленд-лізу хоче отримати від своїх заокеанських господарів ЗПГ з оплатою поставки через 2 роки. Інакше цієї зими просто замерзне. Тільки питання. А хто сказав, що через два роки Україна взагалі існуватиме на карті світу?" - написав він у Telegram.

Путін та Сі Цзіньпін обговорили Україну: що про це відомо

Китайський лідер Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час якої сторони обговорювали Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на National Post.

Як інформує видання, у розмові з Путіним президент Китаю відмовився засудити дії Росії в Україні або визнати їх вторгненням та "закликав до вирішенням проблеми шляхом переговорів".

Температура впаде в багатьох областях: синоптики попередили про різку зміну погоди

Погода в Україні найближчими днями очікується нестабільна і місцями - з опадами. Очікується різке зниження температури та сильні грози в багатьох областях. А потім знову повернеться спека.

Яка погода чекає українців найближчими днями - розповіли в Українському гідрометцентрі.