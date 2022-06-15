Україна хоче домовитися з США про постачання газу за ленд-лізом, - Foreign Policy

Україна запропонувала США угоду про постачання зрідженого природного газу за ленд-лізом. Щоб таким чином отримати від американської сторони близько шести мільярдів кубометрів ЗПГ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Foreign Policy.

"Українські топ-менеджери у сфері енергетики пропонують Вашингтону та іншим західним столицям безліч потенційних рішень для забезпечення постачання на майбутню зиму та збільшення внутрішнього виробництва. Це включає забезпечення міжнародного фінансування для закупівлі природного газу у великих експортерів на Близькому Сході та Північній Африці, розробку альтернативних маршрутів поставок та можливу угоду з Вашингтоном про імпорт ЗПГ із США за ленд-лізом", - пише видання.

Як інформує журнал з посиланням на слова генерального директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, він минулого тижня заявив у Вашингтоні, що Україні необхідно 8 млрд доларів для імпорту 6 млрд кубометрів газу до настання зими.

"У США є дуже чіткий мандат на надання необхідної допомоги Україні. Ми хочемо структурувати його розумним чином, щоб не було жодного тягаря для американських платників податків", - каже Вітренко.

Як пояснюють у виданні, угодою про ленд-ліз, за якою Україна хоче отримати газу на млрд куб. м ЗПГ, доставлятиметься до Європи і потраплятиме в країну через трубопровід.

При цьому українська сторона планує розрахуватися зі США після того, як буде збільшено внутрішній видобуток газу.

"Вони здивувалися, почувши цю ідею, але її добре сприйняли", - цитує видання Вітренка.

Нагадаємо, як стало відомо, Європа може зіткнутися з нестачею енергії наступної зими після того, як вторгнення Росії в Україну посилило енергетичну кризу в регіоні.

Додамо, що ціни на природний газ в США подвоїлися з початку 2022 року через зростаючий попит з боку Європи.

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