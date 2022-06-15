Байден зателефонував Зеленському і оголосив пакет допомоги на 1 млрд доларів
США виділяють новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 1 млрд доларів. Американський президент Джо Байден особисто розповів про це українському лідеру Володимиру Зеленському.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
Новий пакет американської військової допомоги буде включати:
- додаткову артилерію;
- зброєння берегової оборони;
- боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем.
Крім того, Байден оголосив про виділення пакета гуманітарної допомоги у розмірі 225 млн доларів. Кошти, зокрема, підуть на постачання безпечної питної води, найважливіших медичних засобів, а також забезпечення українців їжею, житлом та коштами на речі першої необхідності.
"Мужність, стійкість і рішучість українського народу продовжують надихати світ. І Сполучені Штати разом з нашими союзниками та партнерами не будуть коливатися у своїй відданості українському народу, який бореться за його свободу", - заявив Байден після розмови з Зеленським.
Нагадаємо, сьогодні під головуванням США стартувало третє засідання у форматі "Рамштайн" щодо військової допомоги Україні.