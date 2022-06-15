Байден зателефонував Зеленському і оголосив пакет допомоги на 1 млрд доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім .

Новий пакет американської військової допомоги буде включати:

додаткову артилерію;

зброєння берегової оборони;

боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем.

Крім того, Байден оголосив про виділення пакета гуманітарної допомоги у розмірі 225 млн доларів. Кошти, зокрема, підуть на постачання безпечної питної води, найважливіших медичних засобів, а також забезпечення українців їжею, житлом та коштами на речі першої необхідності.