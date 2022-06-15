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Росія ввела в Україну додаткову БТГ. Бої за Сєвєродонецьк тривають

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Україна, Середа 15 червня 2022 18:50
Росія ввела в Україну додаткову БТГ. Бої за Сєвєродонецьк тривають Фото: РФ ввела додаткову БТГ в Україну (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На вечір середи, 15 червня, бої за Сєвєродонецьк тривають. Крім того, Кремль збільшив чисельність військ РФ в Україні на 1 БТГ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

"За наявною інформацією, виявлено зміни у бойовому та чисельному складі противника, який діє на території України. Так, угруповання окупаційних військ збільшено на одну батальйонну тактичну групу зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу", - йдеться в повідомленні.

До того ж на Бахмутському напрямку противник наростив угруповання батальйонною тактичною групою зі складу оперативного резерву, що була передислокована до Первомайська з району Куп’янська.

"В райони населених пунктів Комишуваха та Попасна, після відновлення боєздатності, введено окремі підрозділи 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, - розповідають в Генштабі.

Крім того, на Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують обстрілювати ЗСУ із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

"Підрозділи противника ведуть штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. У Тошківці наші захисники успішно відбили черговий ворожий штурм", - кажуть військові.

До того ж:

  • На Волинському та Поліському напрямках триває інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Пінського району Брестської області. Продовжує зберігатися загроза ракетних та авіаційних ударів з території республіки Білорусь.
  • На Сіверському напрямку противник обстрілював позиції наших військ із мінометів в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. З метою уточнення положення наших підрозділів та корегування вогню вів повітряну розвідку БпЛА. Для порушення системи управління та зв’язку Сил оборони ворог застосував комплекси радіоелектронної боротьби.
  • На Харківському напрямку основні зусилля ворога і далі зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів, недопущенні виходу наших військ на державний кордон України на північ від Харкова.
  • На Слов’янському напрямку основні зусилля агресор зосереджує на продовженні наступу на напрямку "Ізюм - Слов’янськ". Ворог безуспішно вів штурмові дії на напрямку "Довгеньке - Краснопілля". Противник намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Долина. Українські воїни дали рішучу відсіч та змусили окупантів відійти.
  • На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів, обстрілював наші підрозділи із ствольної артилерії.
  • На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші війська із ствольної та реактивної артилерії. Українські воїни завдали ворогу втрат під час його наступу на напрямках "Василівка - Яковлівка" та "Василівка - Берестове". Окупанти відійшли.
  • На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. З метою сковування дій та недопущення перекидання підрозділів наших військ на інші напрямки противник здійснював обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.
  • На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог продовжує утримувати оборонні позиції. Намагається вдосконалювати інженерне обладнання позицій у районах населених пунктів Безводне та Іщенка.
  • З метою протидії технічним засобам розвідки Сил оборони російські окупанти розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби у районі міста Мелітополь.

Як повідомлялося, раніше було опубліковано актуальну карту бойових дій в Україні на 15 червня.

Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 250 окупантів. Загалом Росія втратила у війні проти України близько 32 750 військових.

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