Бои за Северодонецк и пакет помощи от США: новости за 15 июня

Бои за Северодонецк продолжаются, президент СШАДжо Байден объявил пакет новый пакет военной помощи Украине, против руководства Украины готовился теракт. Подробнее о том, что произошло в среду, 15 июня - в материале РБК-Украина.

Россия ввела в Украину дополнительную БТГ. Бои за Северодонецк продолжаются

Бои за Северодонецк продолжаются. Кроме того, Кремль увеличил численность войск РФ в Украине на 1 БТГ.

"По имеющейся информации, обнаружены изменения в боевом и численном составе противника, действующего на территории Украины. Так, группировка оккупационных войск увеличена на одну батальонную тактическую группу из состава 138-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа", - сообщает Генштаб.

Байден позвонил Зеленскому и объявил пакет помощи на 1 млрд долларов

США выделяют новый пакет военной помощи Украине в размере 1 млрд долларов. Американский президент Джо Байден лично рассказал об этом украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Новый пакет американской военной помощи будет включать дополнительную артиллерию; оружие береговой обороны и боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем. Кроме того, Байден объявил о выделении пакета гуманитарной помощи в размере 225 млн долларов.

Против руководства Украины готовился теракт. Его предотвратили, - Енин

Украинские правоохранители предотвратили теракт, который готовился против руководства Украины.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин. «После победы об этом можно будет рассказать значительно больше", - сказал представитель МВД.

Медведев пригрозил Украине из-за возможных поставок США газа по ленд-лизу

В России сомневаются, что Украина будет существовать через два года. Так в Кремле отреагировали на предложение Украины заключить с США соглашение о поставках газа по ленд-лизу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через 2 года. Иначе предстоящей зимой просто замерзнет. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?" - написал он в Telegram.

Путин и Си Цзиньпин обсудили Украину: что об этом известно

Китайский лидер Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время которой стороны обсуждали Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на National Post.

Как информирует издание, в разговоре с Путиным президент Китая отказался осудить действия России в Украине или признать их вторжением и "призвал к решению проблемы путем переговоров".

Температура упадет во многих областях: синоптики предупредили о резкой смене погоды

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается нестабильная и местами - с осадками. Ожидается резкое снижение температуры и сильные грозы во многих областях. А потом снова вернется жара.

Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни - рассказали в Украинском гидрометцентре.