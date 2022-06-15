Путін та Сі Цзіньпін обговорили Україну: що про це відомо

Китайський лідер Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час якої сторони обговорювали Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на National Post.

Як інформує видання, у розмові з Путіним президент Китаю відмовився засудити дії Росії в Україні або визнати їх вторгненням та "закликав до вирішенням проблеми шляхом переговорів".

Також Сі Цзіньпін сказав президенту Росії, що всі сторони повинні працювати над врегулюванням ситуації в Україні "відповідальною мірою", а також заявив, що Китай готовий допомогти вирішити проблему.

"Кожна із зацікавлених сторін має займати відповідальну позицію, сприяючи правильному врегулюванню кризи в Україні. Китай готовий продовжити свою конструктивну роль", - цитує видання главу Китаю.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що Москва щонайменше двічі тиснула на Пекін, щоб той запропонував нові форми економічної підтримки. Проте, КНР відмовлялася йти проти санкцій Заходу.

Додамо, при цьому нещодавно Китай заявив, що не допомагав Росії зброєю у війні проти України. А китайсько-російські відносини є "партнерством, а чи не союзом".

Також варто нагадати, що після початку повномасштабної війни в Україні китайські компанії почали купувати більше російської нафти із величезними знижками.

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