Медведєв пригрозив Україні через можливе постачання США газу за ленд-лізом
У Росії сумніваються, що Україна існуватиме через два роки. Так у Кремлі відреагували на пропозицію України укласти зі США угоду про постачання газу за ленд-лізом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.
"Бачив повідомлення, що Україна по ленд-лізу хоче отримати від своїх заокеанських господарів ЗПГ з оплатою поставки через 2 роки. Інакше цієї зими просто замерзне. Тільки питання. А хто сказав, що через два роки Україна взагалі існуватиме на карті світу?" - написав він у Telegram.
При цьому, на думку Медведєва, "американцям уже байдуже".
"Вони (США, - ред.) настільки вклалися в проект "анти-Росія", що все інше для них дрібниця ..." - додав він.
Раніше Медведєв погрожував застосуванням ядерної зброї. На його думку, саме Захід розв'язав проти Росії proxy war ("війну за довіреністю"). А такий військовий конфлікт завжди має ризик переходу у повноцінну війну із застосуванням ядерної зброї.
Крім того, за його словами, Крим у складі України буде "прямим хамством" територіальної цілісності Росії. А загроза півострову у складі РФ стане приводом для початку повноцінної війни з Україною.
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