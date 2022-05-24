Бліцкриг не вдався. Відстояли Київ і Харків та відправили "Москву" на дно: головне за три місяці війни

Битва за Київ

Наступ Росії на всіх напрямках почався з масованих ракетних ударів і маршу багатокілометрових колон військової техніки. Вже в перші дні з боями висадився десант на аеродромі в Гостомелі, після чого з ним з'єдналися сили, що наступали з території Білорусі. За підсумками військових дій 25 лютого противник фактично заблокував Київ із західного напрямку.

Російські війська зайняли такі столичні передмістя, як Гостомель і Буча, частково окупували Ірпінь. Під контролем знаходилася також північна частина Київської області з Чорнобильською зоною та атомною станцією включно. Окупація цих районів супроводжувалася особливою жорстокістю і масовими розправами над мирними жителями.

Фото: у боях за Гостомель було знищено літак "Мрія" (t me livekharkiv)

В останніх числах лютого і в березні Збройні сили України за підтримки інших формувань вели бої з окремими російськими підрозділами в передмістях Києва та Василькові. Наступ захлинувся в другій половині березня.

Проте Київ продовжував піддаватися ракетним ударам, зокрема, постраждали житлові будинки на Лук'янівці, Куренівці, Нивках, Подільському, Святошинському, Шевченківському та Дарницькому районах, а також завод "Антонов". Крім того, 20 березня прямим попаданням ракети було зруйновано ТРЦ Retroville на Виноградарі.

Фото: наслідки удару по ТРЦ Retroville (Євген Завгородній)

Передбачається, що велике угруповання було кинуто на Київ, оскільки початковою метою Російської Федерації було в тому числі захоплення української столиці. Вже 27 березня захисники перейшли в контрнаступ, і на початку квітня окупантів відтіснили на територію Білорусі.

Оборона Харкова

На цьому напрямку російські війська перейшли кордон 24 лютого під прикриттям важкої техніки і артилерії. Противник намагався атакувати "першу столицю" з північного заходу, але українські сили зустріли його протитанковими комплексами і зупинили на околицях. У наступні дні танки і мотострілкові бригади намагалися знову зайти на околиці, а також оточити місто з півдня.

Вперше Російська важка бронетехніка зайшла до Харкова 27 лютого, але українські військові нав'язали важкі бої і завадили противнику закріпитися. Надалі противник підтягнув артилерію і РСЗВ, а також почав інтенсивно застосовувати для ударів бойову авіацію.

Вранці 1 березня Росія завдала ракетного удару по центру Харкова, зокрема, по будівлі обласної державної адміністрації. В ході подальших ударів і обстрілів серйозні пошкодження отримали оперний театр, інші значущі будівлі та житлові масиви. В цей час навколо міста перебували до 6 російських батальйонно-тактичних груп.

Фото: наслідки удару по Харківській ОДА (GettyImages)

У середині місяця від обстрілів і подальшої пожежі постраждав найбільший у Східній Європі ринок "Барабашово". Протягом квітня та травня інтенсивність обстрілів знизилася. Російські підрозділи зосередилися на Ізюмському напрямку і з важкими боями відступили з населених пунктів північніше і східніше Харкова.

Проміжна ситуація дозволяє говорити про те, що Україна виграла битву за Харків на початковому етапі вторгнення. Контрнаступ в Харківській області триває. За підсумками боїв в обласному центрі зруйновано понад дві тисячі житлових будинків.

"Москва" пішла на дно

Найдорожчою втратою для Росії можна сміливо назвати потоплення флагмана Чорноморського флоту РФ ракетного крейсера "Москва". За оцінками західних експертів, залишкова вартість крейсера становила 750 млн доларів. Ще в перші дні вторгнення "Москва" стала героєм інтернет-мемів, саме на її адресу прозвучала відома фраза "Російський військовий корабель, йди на###!".

Флагман брав участь у захопленні острова Зміїний, а також у морській блокаді Одеси, Миколаєва та Очакова. Увечері 13 квітня українські сили завдали по ньому удару двома протикорабельними ракетами "Нептун", в результаті крейсер отримав пробоїни, загорівся і пішов на дно.

Фото: українські військові потопили російський крейсер" Москва " (twitter. com. osinttechnical)

Офіційно російська сторона не визнає втрату корабля в ході ракетного удару. За її версією, на ньому сталася пожежа, почав вибухати боєкомплект, а затонув він в умовах шторму під час буксирування до окупованого Севастополя. На даний момент Міноборони Росії підтвердило загибель лише одного моряка, ще близько 30 є зниклими безвісти.

Примітно, що перша військова марка "Укрпошти" була присвячена цьому російському крейсеру і фразі "Російський військовий корабель, йди на###!". Бойова поразка флагмана Чорноморського флоту противника тільки підігріла небувалий ажіотаж.

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У перші три місяці війни Україні зробила неможливе, оскільки багато західних партнерів прогнозували військову поразку в лічені дні. Але завдяки мужності українських воїнів вдалося досягти успіху, повністю звільнивши Київську, Чернігівську та Харківську області.

Другий етап російського вторгнення зосереджений на захопленні Донбасу, де противник захопив майже 90% Луганської області, зайняв Маріуполь і Волноваху. Крім того, в окупації знаходиться Херсонська область і південь Запорізької. Як швидко українська армія зможе повернути над ними контроль, залежить вже від успіхів наступних місяців війни.