У Києві прогриміло кілька вибухів, почалася пожежа

Сьогодні, 20 березня, у Києві прогриміло кілька вибухів, внаслідок яких почалася пожежа у Подільському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка.

Рятувальники, що прибули на місце, встановили, що внаслідок ворожого обстрілу загорілися автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торговельного центру. Ліквідація пожежі продовжується.

Вибуховою хвилею у сусідніх будинках вибило вікна. За словами Віталія Кличка, загинула одна людина.

Поліція Києва заявила, що інформація про постраждалих громадян та пошкоджені будинки уточнюється.

За його словами, постраждали кілька житлових будинків та територія торговельного центру.

"Рятувальники, медики та поліція вже на місці", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, вранці 18 березня збита над Києвом ракета потрапила до житлового будинку у Подільському районі на Виноградарі. Внаслідок цього постраждали шість багатоповерхових будинків.

Ми також писали про те, що у Києві залишки збитої ракети впали на багатоповерхівку у Дарницькому районі столиці. Загинула 1 людина та 3 дістали поранення.

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