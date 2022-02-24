Ведуться бої за Гостомельський аеродром, Скадовськ та Чаплинку. Залужний звернувся до українців
Фото: українці захищають Україну від Росії (facebook.com)
ЗСУ ведуть активні бойові дії на напрямках висування противника - Російської Федерації. Напружена ситуація на північному та південному напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву головнокомандувача ЗСУ.
Ведуться бої за Гостомельський аеродром, а також міста Генічеськ, Скадовськ, Чаплинка, повідомив він.
"Закликаю резервістів тероборони та всіх, хто може тримати зброю в руках, нищити окупантів", - заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Нагадаємо, з території Білорусі випустили балістичні ракети в бік України.
Зазначимо, в ході нападу Росії на Україну йде російський наступ на Суми. Українські військові вступили в бій в околицях міста.