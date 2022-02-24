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Ведуться бої за Гостомельський аеродром, Скадовськ та Чаплинку. Залужний звернувся до українців

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Скадовськ, Четвер 24 лютого 2022 15:47
Ведуться бої за Гостомельський аеродром, Скадовськ та Чаплинку. Залужний звернувся до українців Фото: українці захищають Україну від Росії (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

ЗСУ ведуть активні бойові дії на напрямках висування противника - Російської Федерації. Напружена ситуація на північному та південному напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву головнокомандувача ЗСУ.

Ведуться бої за Гостомельський аеродром, а також міста Генічеськ, Скадовськ, Чаплинка, повідомив він.

"Закликаю резервістів тероборони та всіх, хто може тримати зброю в руках, нищити окупантів", - заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Нагадаємо, з території Білорусі випустили балістичні ракети в бік України.

Зазначимо, в ході нападу Росії на Україну йде російський наступ на Суми. Українські військові вступили в бій в околицях міста.

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