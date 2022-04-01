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В результаті ракетного удару по Харківській ОДА загинули 29 осіб

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Харків, П'ятниця 01 квітня 2022 17:06
В результаті ракетного удару по Харківській ОДА загинули 29 осіб Фото: в результаті обстрілу Харківської ОДА загинули 29 осіб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В результаті ракетної атаки по будівлі Харківської облдержадміністрації (ОДА) загинули 29 осіб. Остаточну кількість жертв встановили лише через місяць після трагедії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Фото кабінету голови ОВА після ракетного удару російських окупантів 1 березня 2022 року. Того дня загинули 29 людей. Пам’ятаємо..." - написав Синєгубов.

В результаті ракетного удару по Харківській ОДА загинули 29 осіб

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Харківській ОДА 1 березня. Будівля зазнала значних руйнувань.

Раніше ми повідомляли, що з-під завалів ОДА в Харкові дістали тіло волонтерки Вікторії Ютіної.

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