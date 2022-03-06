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Авіаудар по Харкову 6 березня: з'явилася інформація про руйнування і постраждалих

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Харків, Неділя 06 березня 2022 20:44
Авіаудар по Харкову 6 березня: з'явилася інформація про руйнування і постраждалих Колаж РБК-Україна: Обстріл Харкова 6 березня
Автор: Світлана Мащенко

6 березня Харків знову опинився під авіаударом окупанта, зокрема була пошкоджена телевежа, будівля Військової служби правопорядку ЗСУ, поліклініка МВС України.

Про це повідомив Антон Геращенко, радни міністра внутрішніх справ.

Авіаудари сталися близько 19:00, снаряди влучили в:

  • Будівлю Військової служби правопорядку ЗСУ та поруч розташовані двоповерхові житлові будинки (з подальшим загоранням). Наслідки встановлюються. Від ДСНС залучено 50 осіб та 10 одиниць техніки.
  • Будівлю поліклініки МВС України по Харківській області. Попередньо постраждало 2 особи. Від ДСНС залучено 32 особи та 7 одиниць техніки.
  • Харківську телевізійну вежу. Наслідки встановлюються. Від ДСНС залучено 5 осіб та 1 одиниця техніки.

Авіаудар по Харкову 6 березня: з'явилася інформація про руйнування і постраждалих

Фото: Обстріл Харкова 7 березня (facebook.com/Карточка_Заместитель)

Водночас мер міста Ігор Терехов в телемарафоні спростував пошкодження телевежі в Харкові.

"Ні, за моєю інформацією. Було попадання літака, перебитий кабель. Подивимося, коли закінчаться обстріл, будемо відновлювати", - уточнив він.

Також градоначальник уточнив, що в Харківській області збито 2 літаки російських військ, "літають вертольоти, бомблять житлові квартали, є жертви і поранені".

Що наразі відбувається в Харкові, можна стежити в нашому онлайн.

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