Бойцы ССО в тылу врага ликвидировали российских военных (видео)

Россия, Среда 24 сентября 2025 10:20
Бойцы ССО в тылу врага ликвидировали российских военных (видео)
Автор: Савченко Юлія

Украинские военные провели успешную засаду на вражеский транспорт - машина и ее экипаж были уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

Бойцы 73-го морского центра Сил специальных операций выполнили спецзадание на территории России. Результатом стала удачная засада, направленная против подвижного транспорта противника и его экипажа.

Подготовка включала предварительную доразведку, определение "килзоны", установление инженерных боеприпасов и расчет траектории для остановки машины. Дополнительно действовали подгруппы зачистки, управления, наблюдения и охраны.

Контроль времени, получение LOA, обыск, подрыв и отход - все эти элементы были неотъемлемой частью операции. Именно такая структура обеспечивает эффективность и точность выполнения.

Успешность специальных действий в тылу противника стала возможной благодаря высокой индивидуальной подготовке операторов, слаженной работе боевой группы и грамотной координации штаба.

Успешные операции ССО

Недавно украинские военные нанесли удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ в Курской области. В результате удара были поражены база хранения материальных средств, склады с боеприпасами и место скрытого размещения вооружения и военной техники 810-й бригады.

Также бойцы ССО поймали FPV-дроном российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" В сети показали видео, на котором видно, что вражеский вертолет был подстрелен прямо в полете.

Кроме того, бойцы одного из подразделений провели успешную спецоперацию вблизи границы с Россией, не позволив захватчикам укрепиться на новых позициях.

Напомним, ССО раскрыли, сколько российских целей атаковали за лето.

