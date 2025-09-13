Аэродромы, заводы и судно: ССО раскрыли, сколько российских целей атаковали за лето

Фото: бойцы ССО за лето атаковали десятки целей в России (Getty Images)

Силы специальных операций летом атаковали десятки целей в России и на оккупированных территориях. Среди них аэродромы, судно, оборонные заводы, НПЗ и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций в Telegram.