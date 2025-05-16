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Бойцы ССО поймали FPV-дроном российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" (видео)

Пятница 16 мая 2025 22:36
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Бойцы ССО поймали FPV-дроном российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" (видео) Фото: ССО поймали FPV-дроном российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы Сил специальных операций подразделения "Баллиста" поразили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", применив тактический ударный беспилотный авиационный комплекс (БпАК) Bombus.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщило подразделение ССО "Балиста" на своей странице в Instagram.

"Ка-52 "Аллигатор" попытался устроить "боевое патрулирование" над украинскими полями. Но не учел главного - в небе уже ждала группа тактических ударных БпАК Bombus. Меткая работа, холодный расчет и - очередной минус во флоте оккупантов. Работаем дальше!", - рассказали бойцы ССО.

Как видно на опубликованных кадрах, вражеский вертолет был подстрелен прямо в полете.

Напомним, в мае прошлого года украинские военные сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". По данным военных, стоимость одного такого вертолета 16 млн долларов.

Перед этим, в феврале, украинские бойцы уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" вместе с экипажем. Его "приземлили" из ПЗРК 7 февраля в районе Авдеевки Донецкой области.

Ранее ВСУ уничтожили еще два таких вражеских вертолета.

По данным аналитиков, Россия имеет на вооружении более 20 рабочих боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор".

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