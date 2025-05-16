Бойцы ССО поймали FPV-дроном российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" (видео)

Как передает РБК-Украина , об этом сообщило подразделение ССО "Балиста" на своей странице в Instagram .

"Ка-52 "Аллигатор" попытался устроить "боевое патрулирование" над украинскими полями. Но не учел главного - в небе уже ждала группа тактических ударных БпАК Bombus. Меткая работа, холодный расчет и - очередной минус во флоте оккупантов. Работаем дальше!", - рассказали бойцы ССО.

Как видно на опубликованных кадрах, вражеский вертолет был подстрелен прямо в полете.