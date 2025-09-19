ССО нанесли удар по логистике РФ в Курской области: какие потери врага

Иллюстративное фото: бойцы ССО нанесли удар по логистике РФ в Курской области (sof.mil.gov.ua)

Украинские военные нанесли удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ в ночь на 18 сентября. Он базируется в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций в Telegram.

Как стало известно, в результате удара были поражены: база хранения материальных средств;

склады с боеприпасами;

место скрытого размещения вооружения и военной техники 810-й бригады. В ССО указали, что 810-я отдельная бригада морской пехоты, которая дислоцируется в оккупированном Севастополе, активно участвует в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении. Личный состав этой части причастен к совершению военных преступлений, в частности казни украинских военнопленных.