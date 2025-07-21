Бойцы ССО провели успешный налет и сорвали планы россиян у границы (видео)

Бойцы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ провели успешную спецоперацию вблизи границы с Россией, не позволив захватчикам укрепиться на новых позициях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций.

Военные рассказали, что во время выполнения боевой задачи украинская группа попала под плотный артиллерийский обстрел со стороны противника. Под огнем защитники организованно отошли в безопасную зону, где обнаружили группу военных армии РФ, которые пытались обустроить новую позицию.

Благодаря быстрым и скоординированным действиям операторов ССО противник не смог закрепиться на местности - его планы были сорваны.

"ССО - это о готовности к вызовам и гибкость в работе и адаптивность к быстро меняющимся условиям боя", - отметили в пресс-службе.