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Бойцы ССО провели успешный налет и сорвали планы россиян у границы (видео)

Понедельник 21 июля 2025 13:45
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Бойцы ССО провели успешный налет и сорвали планы россиян у границы (видео) Иллюстративное фото: бойцы ССО провели налет и сорвали планы россиян у границы (sof.mil.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Бойцы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ провели успешную спецоперацию вблизи границы с Россией, не позволив захватчикам укрепиться на новых позициях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций.

Военные рассказали, что во время выполнения боевой задачи украинская группа попала под плотный артиллерийский обстрел со стороны противника. Под огнем защитники организованно отошли в безопасную зону, где обнаружили группу военных армии РФ, которые пытались обустроить новую позицию.

Благодаря быстрым и скоординированным действиям операторов ССО противник не смог закрепиться на местности - его планы были сорваны.

"ССО - это о готовности к вызовам и гибкость в работе и адаптивность к быстро меняющимся условиям боя", - отметили в пресс-службе.

Спецоперации ССО на фронте в Украине

Украинские спецназовцы регулярно выполняют боевые задачи на передовой, в том числе и во вражеском тылу.

Так, недавно группа бойцов ССО зашла с тыла и провела молниеносный налет на вражескую позицию у границы с Россией.

Ранее военнослужащие 6-го отдельного полка ССО "Рейнджер" совершили успешный налет на позиции противника в одном из районов боевых действий. Во время операции им удалось захватить пленных, тем самым пополнив обменный фонд.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 1 0043 160 военных.

В частности, за прошедшие сутки 20-21 июля российская армия потеряла еще 1170 военных.

Кроме этого, украинские защитники уничтожили 2 танка, 7 бронированных машин, 54 артиллерийские системы, 1 установку реактивного залпового огня, 1 средство ПВО, 199 беспилотников оперативно-тактического уровня, 132 единицы автомобильной техники, 2 единицы спецтехники и одну тяжелую огнеметную систему.

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