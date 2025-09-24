Бійці ССО в тилу ворога ліквідували російських військових (відео)

Українські військові провели успішну засідку на ворожий транспорт - машина та її екіпаж були знищені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Контроль часу, отримання LOA, обшук, підрив та відхід - усі ці елементи були невід’ємною частиною операції. Саме така структура забезпечує ефективність і точність виконання.

Бійці 73-го морського центру Сил спеціальних операцій виконали спецзавдання на території Росії. Результатом стала вдала засідка, спрямована проти рухомого транспорту противника та його екіпажу.

Успішні операції ССО

Нещодавно українські військові завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ в Курській області. Внаслідок удару було уражено базу зберігання матеріальних засобів, склади з боєприпасами та місце прихованого розміщення озброєння і військової техніки 810-ї бригади.

Також бійці ССО вполювали FPV-дроном російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" У мережі показали відео, на якому видно, що ворожий вертоліт було впольовано прямо у польоті.

Крім того, бійці одного з підрозділів провели успішну спецоперацію поблизу кордону з Росією, не дозволивши загарбникам укріпитися на нових позиціях.

Нагадаємо, ССО розкрили, скільки російських цілей атакували за літо.