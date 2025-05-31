ua en ru
Сб, 31 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Десантники взяли в плен десять военных РФ на Курском направлении (видео)

Суббота 31 мая 2025 11:05
UA EN RU
Десантники взяли в плен десять военных РФ на Курском направлении (видео) Фото: Российских военных взяли десантники в плен на Курщине (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Десантники взяли в плен десять военных РФ на Курском направлении. Пленным оказали медицинскую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Украинские десантники совместно со смежными подразделениями захватили очередную группу российских военнослужащих на Курском направлении.

Как сообщают, условия в подразделениях на территории России были настолько нечеловеческими, что они добровольно сдались украинским военным.

Речь идет о физическом и психологическом давлении, унижениях, а также постоянных угрозах со стороны командования.

Украинская сторона предоставила задержанным необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Также не исключается, что эти пленные могут быть использованы для обмена на украинских военных, находящихся в российском плену.

Захват пленных РФ

Напомним, перед тем, бойцы Сил спецопераций ВСУ взяли в плен несколько десятков российских морпехов в Курской области. При этом военнослужащих 810-й бригады морской пехоты РФ пленили, когда в стране-агрессоре отмечают день морской пехоты.

Также сообщалось, что воины 8-го полка ССО ВСУ также совершили налет на позиции войск РФ в Курской области. Тогда было ликвидировано 10 оккупантов, еще трое взяты в плен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Курская область Война в Украине
NEWS
Россияне потеряли за сутки более 1200 солдат и 54 артсистемы, - Генштаб
Россияне потеряли за сутки более 1200 солдат и 54 артсистемы, - Генштаб
DAILY
Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова, Дмитрий Олейник Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам