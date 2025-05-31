Десантники взяли в плен десять военных РФ на Курском направлении (видео)
Десантники взяли в плен десять военных РФ на Курском направлении. Пленным оказали медицинскую помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
Украинские десантники совместно со смежными подразделениями захватили очередную группу российских военнослужащих на Курском направлении.
Как сообщают, условия в подразделениях на территории России были настолько нечеловеческими, что они добровольно сдались украинским военным.
Речь идет о физическом и психологическом давлении, унижениях, а также постоянных угрозах со стороны командования.
Украинская сторона предоставила задержанным необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Также не исключается, что эти пленные могут быть использованы для обмена на украинских военных, находящихся в российском плену.
Захват пленных РФ
Напомним, перед тем, бойцы Сил спецопераций ВСУ взяли в плен несколько десятков российских морпехов в Курской области. При этом военнослужащих 810-й бригады морской пехоты РФ пленили, когда в стране-агрессоре отмечают день морской пехоты.
Также сообщалось, что воины 8-го полка ССО ВСУ также совершили налет на позиции войск РФ в Курской области. Тогда было ликвидировано 10 оккупантов, еще трое взяты в плен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.