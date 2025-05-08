Дерзкий налет в тыл РФ: спецназовцы взяли в плен группу оккупантов (видео)

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций (ССО).

Так, во время проведения специальных действий в тылу врага, воины одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ заставили сдаться в плен шестерых российских солдат.

"В маскировочных костюмах, операторы ССО незаметно подошли к позиции врага. Во время короткого огневого контакта вражеская группа потеряла ориентацию и спряталась в блиндаже. Враг даже не успел осознать, что проиграл", - говорится в сообщении.

Не теряя инициативы, воины ССО вплотную подошли к укрытию и решительно приказали россиянам выбросить оружие и выползать по нему.

"Операторы четко дали понять, что блиндаж под огневым контролем и дальнейшее сопротивление бессмысленно. Сопротивления не было. Оккупанты сначала колебались, но один за другим покинуть блиндаж", - отметили в ССО.

Операторы тут же обыскали солдат 34-й бригады ЗСРФ на наличие оружия и узнали информацию о других позициях противника.

"Слава Украине, мужики! Все нормально. Вы будете жить, не бойтесь. Нам нет смысла вас убивать", - сказал один из операторов ССО.