Под Покровском бойцы отбили штурм и захватили в плен девять оккупантов (видео)

Украинские пограничники отбили вражеское наступление на Покровском направлении и взяли в плен группу оккупантов. В сети появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

Среди пленных - боевики как из оккупированных районов Донецкой области, так и из регионов России, в частности Удмуртии и Осетии.

При этом несколькими днями ранее украинские воины уже задержали еще трех российских военных.

Отмечается, что враг на этом участке пытается наступать небольшими группами. 24 августа бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования Черниговского отряда остановили атаку и пленили шестерых захватчиков.

Ситуация на Покровском направлении

Покровское направление остается самым горячим участком фронта. По данным утренней сводки Генштаба по состоянию на 26 августа, именно здесь в течение суток произошло наибольшее количество боевых столкновений.

Украинские военные отбили 46 штурмов противника. Бои шли в районах Затишка, Никаноровки, Нового Шахтного, Новоэкономичного, Удачного, Шахтного, Миролюбовки, Николаевки, Сухецкого, Лисовки и Звирово.

Также враг пытался прорваться в направлениях Родинского, Новоукраинки, Красного Лимана и самого Покровска.

В сам Покровск невозможно заехать из-за активных обстрелов, что делает невозможным доставку гуманитарной и медицинской помощи.

Как рассказал главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сирский в интервью РБК-Украина, на этом направлении российская армия применяет тактику так называемых "тысячи порезов", когда небольшие штурмовые группы на широком фронте пытаются прорывать оборону.