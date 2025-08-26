ua en ru
Под Покровском бойцы отбили штурм и захватили в плен девять оккупантов (видео)

Вторник 26 августа 2025 11:18
Под Покровском бойцы отбили штурм и захватили в плен девять оккупантов (видео) Фото: под Покровском бойцы отбили штурм и захватили в плен девять оккупантов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Украинские пограничники отбили вражеское наступление на Покровском направлении и взяли в плен группу оккупантов. В сети появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что враг на этом участке пытается наступать небольшими группами. 24 августа бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования Черниговского отряда остановили атаку и пленили шестерых захватчиков.

При этом несколькими днями ранее украинские воины уже задержали еще трех российских военных.

Среди пленных - боевики как из оккупированных районов Донецкой области, так и из регионов России, в частности Удмуртии и Осетии.

Ситуация на Покровском направлении

Покровское направление остается самым горячим участком фронта. По данным утренней сводки Генштаба по состоянию на 26 августа, именно здесь в течение суток произошло наибольшее количество боевых столкновений.

Украинские военные отбили 46 штурмов противника. Бои шли в районах Затишка, Никаноровки, Нового Шахтного, Новоэкономичного, Удачного, Шахтного, Миролюбовки, Николаевки, Сухецкого, Лисовки и Звирово.

Также враг пытался прорваться в направлениях Родинского, Новоукраинки, Красного Лимана и самого Покровска.

В сам Покровск невозможно заехать из-за активных обстрелов, что делает невозможным доставку гуманитарной и медицинской помощи.

Как рассказал главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сирский в интервью РБК-Украина, на этом направлении российская армия применяет тактику так называемых "тысячи порезов", когда небольшие штурмовые группы на широком фронте пытаются прорывать оборону.

