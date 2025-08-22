Спецназовцы ГУР в Донецкой области ликвидировали более 90 россиян, еще 5 взяли в плен

Подразделение "Братство" в Донецкой области успешно остановило продвижение российских оккупантов, ликвидировав более 90 захватчиков и взяв в плен еще пятерых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

Подразделение "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины совместно с собратьями из РДК успешно выполнило боевую задачу по сдерживанию вражеских сил в Донецкой области.

Сообщается, что в ходе штурмовых действий бойцы подразделения уничтожили более 90 московитов, еще пятерых "Братство" захватило в плен.

Операторы FPV-дронов и дронов-бомберов совершили более 400 боевых вылетов и точными ударами поддержали наземную составляющую операции.

"Благодаря эффективным действиям разведчиков удалось стабилизировать логистику Сил обороны в их полосе ответственности и не позволить противнику быстро продвинуться в направлении границ Днепропетровской области", - отметили в ГУР.

Во время операции воины также обнаружили и обезвредили несколько групп "знаменосцев" - российских военнослужащих, которые ценой своей жизни развешивали "триколоры" для фото на неподконтрольной врагу территории, чтобы в дальнейшем лживо заявить о взятии этих населенных пунктов.

Всех выявленных "знаменосцев" бойцы "Братства" уничтожили или взяли в плен.