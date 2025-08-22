ua en ru
Пт, 22 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Спецназовцы ГУР в Донецкой области ликвидировали более 90 россиян, еще 5 взяли в плен

Украина, Пятница 22 августа 2025 11:09
UA EN RU
Спецназовцы ГУР в Донецкой области ликвидировали более 90 россиян, еще 5 взяли в плен Фото: "Братство" сдержало врага в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Подразделение "Братство" в Донецкой области успешно остановило продвижение российских оккупантов, ликвидировав более 90 захватчиков и взяв в плен еще пятерых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

Подразделение "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины совместно с собратьями из РДК успешно выполнило боевую задачу по сдерживанию вражеских сил в Донецкой области.

Сообщается, что в ходе штурмовых действий бойцы подразделения уничтожили более 90 московитов, еще пятерых "Братство" захватило в плен.

Операторы FPV-дронов и дронов-бомберов совершили более 400 боевых вылетов и точными ударами поддержали наземную составляющую операции.

"Благодаря эффективным действиям разведчиков удалось стабилизировать логистику Сил обороны в их полосе ответственности и не позволить противнику быстро продвинуться в направлении границ Днепропетровской области", - отметили в ГУР.

Во время операции воины также обнаружили и обезвредили несколько групп "знаменосцев" - российских военнослужащих, которые ценой своей жизни развешивали "триколоры" для фото на неподконтрольной врагу территории, чтобы в дальнейшем лживо заявить о взятии этих населенных пунктов.

Всех выявленных "знаменосцев" бойцы "Братства" уничтожили или взяли в плен.

Заметим, что на днях ГУР обнародовало, как именно российская пропаганда применяет новую тактику дезинформации. Оккупанты показывают постановочные видео "захватов" населенных пунктов.

Напомним также, что ранее сегодня в разведке рассказывали, что во время операции в Черном море ударный морской дрон прорвался в бухту Новороссийска, где из-за неосторожности россиян ликвидировал пять элитных российских водолазов-разведчиков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
Новости
Тюрьма за попытку бегства из Украины: Кабмин подал в Раду законопроект
Тюрьма за попытку бегства из Украины: Кабмин подал в Раду законопроект
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"