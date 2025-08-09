ua en ru
За неделю в плену 32 россиянина: бойцы полка "Скала" показали как сорвали наступление оккупантов

Суббота 09 августа 2025 08:00
Иллюстративное фото: за неделю в плен попали 32 россиянина (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Военные отдельного штурмового полка "Скала" за неделю взяли в плен 32 российских оккупанта. Было сорвано наступление врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 425-го ОШП.

"Планировали наступление, а закончили в плену. Теперь вместо угроз - страх, нытье и классическое "нас обманули", - рассказали в подразделении.

Во время допроса пленные рассказали, как попали на войну. В частности, один из них пошел в военкомат, чтобы вернуть водительское удостоверение - а оттуда его отправили на фронт

"Сейчас думаю, что лучше бы почтальоном служил, на велосипеде ездил", - говорит оккупант.

А вот второй пожаловался, что его обманули.

"Меня обманули, короче. Поедешь, Валера, на стройку. Ну, на стройку так на стройку. И вот такая у меня стройка", - заявил тот.

Третий рассказал, что был в СИЗО и там его неделю умоляли о подписании контракта.

Оккупанты в плену рассказывают об огромных потерях РФ: "Я из восьми человек дошел до точки только один. Я видел, как моих друзей разрывало на куски". Другой добавляет: "Из 20 человек дошло, может, человек пять, и те - "трехсотые".

Ранее мы писали о том, что десантники взяли в плен десять военных РФ на Курском направлении. Как отмечалось, условия в подразделениях на территории России были настолько нечеловеческими, что они добровольно сдались украинским военным.

Кроме этого Силы специальных операций устроили неожиданный налет на тыловые позиции россиян. Им удалось взять в плен шестерых оккупантов.

