Больше билетов в Карпаты: когда и через какие курорты отправится дополнительный рейс УЗ
Реагируя на повышенный спрос среди пассажиров, национальный перевозчик "Укрзализныця" назначает дополнительный рейс в направлении Карпат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
О каком рейсе идет речь и что с графиком
В компании рассказали, что "Укрзализныця":
- реагирует на повышенный спрос;
- назначает дополнительный поезд №414/413 "Львов - Ворохта".
Из Львова он будет отправляться 21, 22, 24 и 28 августа - в 23:29.
Между тем прибытие в Ворохту запланировано на 05:30.
В обратном направлении будет ехать при этом поезд №783/784 "Ворохта - Львов":
- отправление из Ворохты: 22, 23, 25 и 29 августа - в 06:20;
- прибытие во Львов - в 11:20.
Через какие популярные станции будут курсировать поезда
Согласно информации УЗ, эти поезда будут курсировать через:
- Ивано-Франковск;
- Яремче;
- Татаров-Буковель.
Уточняется, что этот рейс стал возможным благодаря оптимизации оборота рейса Харьковского направления.
"Вагоны не простаивают, а эффективно работают, обслуживая пассажиров в самых востребованных сообщениях", - поделились в компании.
В завершение пассажирам напомнили, что билеты на поезда УЗ можно приобрести:
- в кассах вокзалов;
- на официальном сайте booking.uz.gov.ua;
- в мобильном приложении "Укрзализныця".
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, ранее в "Укрзализныце" сообщили о пиковом периоде пассажирских перевозок. Так, на некоторых наиболее популярных направлениях на одно пассажирское место претендуют 5-8 человек.
Учитывая это, мы объясняли, как успеть забронировать групповую поездку по железной дороге летом и как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.
Читайте также, на каких вокзалах Украины появились точки с питьевой водой, безопасной даже для младенцев.