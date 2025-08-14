Больше билетов в Карпаты: когда и через какие курорты отправится дополнительный рейс УЗ

Реагируя на повышенный спрос среди пассажиров, национальный перевозчик "Укрзализныця" назначает дополнительный рейс в направлении Карпат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

В завершение пассажирам напомнили, что билеты на поезда УЗ можно приобрести :

"Вагоны не простаивают, а эффективно работают, обслуживая пассажиров в самых востребованных сообщениях", - поделились в компании.

Уточняется, что этот рейс стал возможным благодаря оптимизации оборота рейса Харьковского направления.

Согласно информации УЗ, эти поезда будут курсировать через:

В обратном направлении будет ехать при этом поезд №783/784 "Ворохта - Львов":

Между тем прибытие в Ворохту запланировано на 05:30.

Из Львова он будет отправляться 21, 22, 24 и 28 августа - в 23:29.

В компании рассказали, что "Укрзализныця":

Напомним, ранее в "Укрзализныце" сообщили о пиковом периоде пассажирских перевозок. Так, на некоторых наиболее популярных направлениях на одно пассажирское место претендуют 5-8 человек.

Учитывая это, мы объясняли, как успеть забронировать групповую поездку по железной дороге летом и как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.

Читайте также, на каких вокзалах Украины появились точки с питьевой водой, безопасной даже для младенцев.