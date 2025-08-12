ua en ru
На одно место - 8 претендентов: "Укрзализныця" сообщила о пике в перевозках

Украина, Вторник 12 августа 2025 12:15
На одно место - 8 претендентов: "Укрзализныця" сообщила о пике в перевозках Фото: "бум" в продажах билетов продолжается уже вторую неделю (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: РБК-Украина

В "Укрзализныце" сообщили о пиковом периоде пассажирских перевозок - на некоторые направления спрос на билеты превышает предложение в 8 раз. Речь идет о самых популярных маршрутах типа Киев-Львов, Киев-Одесса и другие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ в Facebook.

Уже вторую неделю подряд на одно пассажирское место претендуют 5-8 человек, когда речь идет о самых популярных направлениях. В результате билеты раскупаются сразу после открытия продаж.

"За отчетную неделю железная дорога перевезла 637 800 пассажиров - почти столько людей живет в Кривом Роге", - отмечает госперевозчик.

Фото: украинцы раскупают билеты сразу после предложения (Укрзализныця Facebook)

В Укрзализныце утверждают: главной причиной дефицита мест является то, что сокращение парка вагонов превышает темпы его пополнения.

"Наш подвижной состав устаревает, разрушается вражескими обстрелами и достигает предельных сроков эксплуатации, по которым требует дорогостоящего ремонта. Несмотря на это, благодаря оптимизации использования имеющегося подвижного состава, нам удается увеличивать количество перевезенных пассажиров одним вагоном по сравнению с прошлым годом", - сообщают в УЗ.

Для увеличения мест в поездах требуется стабильное финансирование, в том числе из государственного и местных бюджетов, говорят чиновники железной дороги. А именно перевозчик нуждается в закупке новых вагонов и поездов Интерсити+, проведении капитальных ремонтов имеющегося парка, а также модернизации устаревшего подвижного состава.

Напомним, ранее мы писали, что УЗ хочет ввести динамические цены на билеты.

Также в УЗ предупреждали об изменениях в движении поездов в Европу. Так, с 25 августа по 20 сентября 2025 из-за ремонтных работ будут изменены расписание и маршруты поездов, следующих в Будапешт и Вену.

