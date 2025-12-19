Зеленский об "Орешнике" в Беларуси: знаем место размещения и передаем данные партнерам
Украине известно место размещения новой российской ракеты "Орешник" в Беларуси, соответствующие данные передаются международным партнерам.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию с польским лидером Каролем Навроцким.
"Завершается перемещение "Орешника" на территорию Беларуси. Мы понимаем, где это будет, где будет размещение. Мы информацию передаем нашим партнерам. Думаю, партнеры сами могут оценить эту угрозу и понять, как реагировать", - отметил Зеленский.
По его словам, Украина ранее предупреждала европейских и американских парнеров, что РФ будет размещать "Орешник" в Беларуси. Партнерам показывали дистанции, на которую будет действовать "Орешник". Это угроза многим европейским странам, включая Польшу и Германию.
"Орешник" дронами сбить невозможно. Мы просили, чтобы наши партнеры применили санкции против компаний, которые продают компоненты через третьи страны, которые подходят к "Орешнику". Без этих компонентов РФ развивать эту ракету просто не может. Я не вижу введения этих санкций пока", - отметил президент Украины.
Зеленский добавил, что РФ будет продолжать производить "Орешники". По его мнению, если партнеры проводят так много дипломатических усилий по окончанию войны, вероятно, они могут так же давить на РФ, чтобы они не размещали эти ракеты ближе к Европе.
Что известно об "Орешнике"
Напомним, Россия применила ракету "Орешник" во время удара по территории Украины. Атака состоялась 21 ноября прошлого года, а целью оккупантов стал оборонный завод в Днепре.
Кроме того, 30 сентября белорусский диктатор Александр Лукашенко впервые публично продемонстрировал макет российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Во время его встречи с премьер-министром Кыргызстана в рабочем кабинете заметили модель пусковой установки.
Лукашенко заявлял, что комплексы "Орешник" планируют разместить на территории Беларуси до конца года. По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты с Владимиром Путиным во время встречи в Волгограде.
Также сообщалось, что "Орешник", предположительно, является модификацией ракеты РС-26 "Рубеж". По неофициальным данным, дальность ее полета может достигать около 5500 километров, однако в открытых источниках информации об этой ракете немного
