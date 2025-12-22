Лукашенко оценил, сколько "Орешников" Беларусь может получить от РФ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко завил, что может получить от России до десяти ракетных комплексов "Орешник".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское агентство БелТА .

В понедельник, 22 декабря, журналист спросил у Лукашенко, действительно ли РФ передала Беларуси десять ракетных комплексов "Орешник", о которых якобы существует договоренность с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Десяток - это будет максимум", - ответил самопровозглашенный президент Беларуси.

Пропагандистское агентство напомнило о прошлогоднем заявлении Лукашенко о планах по размещению в Беларуси ракетных комплексов.

"Думаю, что пока что десяток, а потом посмотрим. Если у россиян будет желание разместить их больше, мы разместим их больше", - заявил он тогда.

Однако позже он заявил, что пошутил, когда сообщил по десять "Орешников". Лукашенко также отметил, что "достаточно одного комплекса, чтобы обезопасить Беларусь".