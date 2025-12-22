Лукашенко оценил, сколько "Орешников" Беларусь может получить от РФ
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко завил, что может получить от России до десяти ракетных комплексов "Орешник".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское агентство БелТА.
В понедельник, 22 декабря, журналист спросил у Лукашенко, действительно ли РФ передала Беларуси десять ракетных комплексов "Орешник", о которых якобы существует договоренность с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Десяток - это будет максимум", - ответил самопровозглашенный президент Беларуси.
Пропагандистское агентство напомнило о прошлогоднем заявлении Лукашенко о планах по размещению в Беларуси ракетных комплексов.
"Думаю, что пока что десяток, а потом посмотрим. Если у россиян будет желание разместить их больше, мы разместим их больше", - заявил он тогда.
Однако позже он заявил, что пошутил, когда сообщил по десять "Орешников". Лукашенко также отметил, что "достаточно одного комплекса, чтобы обезопасить Беларусь".
"Орешник" в Беларуси
Напомним, на прошлой неделе Лукашенко заявил, что ракетный комплекс "Орешник" уже на боевом дежурстве в Беларуси. По его словам, в стране уже размещено тактическое ядерное вооружение, а теперь к этому перечню добавляется и новый ракетный комплекс.
Позже украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Украине известно место размещения новой российской ракеты "Орешник" в Беларуси. Он подчеркнул, что соответствующие данные передаются международным партнерам.
Отметим, "Орешник", вероятно, является модификацией ракеты РС-26 "Рубеж". По неофициальным данным, дальность ее полета может достигать около 5500 километров, однако в открытых источниках информации об этой ракете немного.
