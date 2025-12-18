Лукашенко заявил, что "Орешник" уже на боевом дежурстве в Беларуси

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко во время обращения с посланием к белорусскому народу и парламенту.

По словам Лукашенко, развертывание комплекса является частью тесного военного сотрудничества Минска с Москвой.

Он подчеркнул, что Беларусь и Россия якобы реализуют "комплекс мер стратегического сдерживания", который предусматривает присутствие на территории страны российского военного контингента. В случае обострения ситуации, по его словам, к боевым действиям могут быть привлечены десятки тысяч российских военных из западных регионов РФ.

Кроме того, Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси уже размещено тактическое ядерное вооружение, а теперь к этому перечню добавляется и новый ракетный комплекс.

"Первые позиции для "Орешника" уже оборудованы. Комплекс находится у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство", - заявил он.

Отдельно белорусский лидер ответил на критику относительно целесообразности размещения такого вооружения. Оппоненты, по его словам, утверждают, что Беларусь автоматически становится приоритетной целью в случае конфликта. Лукашенко призвал не обращать внимания на такие предостережения и провел параллель со строительством Белорусской АЭС, которую в свое время также активно критиковали.

"Если против нас будут воевать, то бить будут не по символическим объектам, а по центрам принятия решений. Поэтому мы делаем все, чтобы войны не допустить", - сказал он.

Заявление о заступлении "Орешника" на боевое дежурство прозвучало на фоне общего усиления военной риторики Минска и углубления зависимости Беларуси от России в сфере безопасности. Ранее международное сообщество неоднократно выражало обеспокоенность из-за размещения российского ядерного и ракетного вооружения на территории страны.