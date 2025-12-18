Лукашенко заявил, что "Орешник" уже на боевом дежурстве в Беларуси
В Беларуси на боевое дежурство поставили ракетный комплекс "Орешник".
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко во время обращения с посланием к белорусскому народу и парламенту.
По словам Лукашенко, развертывание комплекса является частью тесного военного сотрудничества Минска с Москвой.
Он подчеркнул, что Беларусь и Россия якобы реализуют "комплекс мер стратегического сдерживания", который предусматривает присутствие на территории страны российского военного контингента. В случае обострения ситуации, по его словам, к боевым действиям могут быть привлечены десятки тысяч российских военных из западных регионов РФ.
Кроме того, Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси уже размещено тактическое ядерное вооружение, а теперь к этому перечню добавляется и новый ракетный комплекс.
"Первые позиции для "Орешника" уже оборудованы. Комплекс находится у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство", - заявил он.
Отдельно белорусский лидер ответил на критику относительно целесообразности размещения такого вооружения. Оппоненты, по его словам, утверждают, что Беларусь автоматически становится приоритетной целью в случае конфликта. Лукашенко призвал не обращать внимания на такие предостережения и провел параллель со строительством Белорусской АЭС, которую в свое время также активно критиковали.
"Если против нас будут воевать, то бить будут не по символическим объектам, а по центрам принятия решений. Поэтому мы делаем все, чтобы войны не допустить", - сказал он.
Заявление о заступлении "Орешника" на боевое дежурство прозвучало на фоне общего усиления военной риторики Минска и углубления зависимости Беларуси от России в сфере безопасности. Ранее международное сообщество неоднократно выражало обеспокоенность из-за размещения российского ядерного и ракетного вооружения на территории страны.
РФ била по Украине ракетой "Орешник"
Напомним, Россия применила ракету "Орешник" во время удара по территории Украины. Атака произошла 21 ноября прошлого года, когда российские войска обстреляли оборонный завод в Днепре, применив ракету без боевой части, как отмечали эксперты.
Что же касается размещения "Орешника" в Беларуси, то белорусский диктатор еще 30 сентября впервые публично продемонстрировал макет российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" и заявил, что она будет в стране до конца года.